詐騙招「戶籍謄本被拿去跟銀行貸款」 婦358萬險飛了！

楊姓女子年過六旬，獨居北投家中，子女在外謀職，她日前接到詐騙集團假冒區公所人員電話，指她的戶籍被冒用向銀行貸款，檢警已介入偵辦，她必須交付358萬作為偵查犯罪金。楊隨後報案，「真正的警方」前往她家關心，不過楊再未接到電話。

據了解，楊女（66歲）10月27日上午接獲「假區公所」來電，稱有人帶她的戶籍謄本向銀行貸款，警方已介入偵辦，請楊之後提供銀行帳戶、餘額等相關資料，方便警方製作報案單。

「假區公所」還說，楊另涉及刑事案件，要她11月4日中午待在家，會有法院人員前來交付刑事傳票及法院清查單，最重要的是，楊要拿出358萬元新台幣，作為偵查犯罪使用。

楊半信半疑，決定報警，轄區石牌派出所警員許哲豪、顏嘉宏獲報，先到楊住家關心，果斷指出這是明顯詐騙，要楊不要緊張，到了11月4日，詐騙集團也無撥電話給楊。

警方說，詐騙集團透過民眾對檢警敬畏心態，才假裝檢警詐騙，且其多挑獨居長者下手行騙，因子女不在身邊。