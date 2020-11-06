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失蹤少年在陸橋遊蕩 轄內員警暖心助返家

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市一名少年（左二）3日上午出門疑忘返家路，4日被員警發現，協助通知家屬帶回。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名少年（左二）3日上午出門疑忘返家路，4日被員警發現，協助通知家屬帶回。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名十多歲林姓少年11月3日上午8時許趁媽媽不注意，自行出門閒晃，疑似走太遠忘記回家的路，轄區派出所員警4日上午在三民區民族路橋上發現林姓少年神情恍惚、面色發白，將他帶回所裡，並通知少年母親帶他回家。

警方表示，他們當天接獲民眾報案，表示有身著運動服的少年呆站在陸橋上，到場詢問少年身分資料，並以人臉辨識系統查證，發現他已失蹤一天，將他帶回所裡後提供水、泡麵讓少年果腹，並請家屬前往帶回。

林母向警方表示，林姓少年從小由她照顧，林母平時以保母工作維生，家境非常困苦，當她發現林姓少年不見很緊張，馬上到轄內派出所通報失蹤，員警事後也聯繫相關慈善基金會提供協助，林母感謝員警的暖心幫忙，讓母子重逢。

三民一分局長古瑞麟提醒，家中如有未成年子女，應多加留意安全，可在孩子身上、手上配掛緊急聯絡資料卡，或於衣服繡上姓名、聯絡電話等，以便走失時供聯繫使用或協助返家。

高雄市一名少年3日上午出門疑忘返家路，4日被員警發現，協助通知家屬帶回。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名少年3日上午出門疑忘返家路，4日被員警發現，協助通知家屬帶回。記者陳玫伶／翻攝

失蹤 人臉辨識

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