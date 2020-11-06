影／廂型車90度大轉彎直衝店面 駕駛稱彎腰撿手機釀禍

40歲黃姓男子昨晚駕駛廂型車衝進台中市大雅區雅潭路4段一家房仲加盟店，幸好房仲員工見狀及時跳開，但膝蓋仍遭玻璃劃傷。黃姓駕駛供稱因彎腰撿拾手機才釀禍，但店家因近期與人有糾紛，懷疑案情不單純，有人故意肇事，憤而提出告訴。警方依過失傷害及毀損罪嫌將黃男移送偵辦。

昨晚8時，一輛廂型車突然90度大轉彎，直衝台中市大雅區雅潭路4段一家房仲加盟店，造成店面大門框架嚴重毀損，玻璃碎片碎滿地，屋內辦公桌椅也被撞飛，一片狼藉。當時店內30歲張姓員工見狀及時跳開，但雙腿膝蓋仍遭玻璃劃傷，嚇得趕緊報案。警方到場實施酒測，黃男酒測值為0。

黃姓駕駛向警方供稱，廂型車是向友人借車，當時正要到附近找女友，因行駛中他彎腰撿手機，不慎踩到油門衝入店家。

不過店家對此說法持有疑慮，因經調閱監視器，發現該車已在附近徘徊2、3次，懷疑車禍原因不單純，可能因公司最近與人有糾紛才故意肇事，向黃姓駕駛提出過失傷害及毀損告訴。