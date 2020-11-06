中市警三分局強化治安 校安訓練營巡守隊入陣

「警力有限，民力無窮」，為提升轄區維護治安能量，台中市警三分局特別於11月4日18時至22時假分局5樓禮堂舉行109年下半年里守望相助隊常年訓練，讓參訓的守望相助隊員都能強化社區防衛觀念，並精進自身協勤能力及法治觀念的提升。

本市東、南區計10支隊伍200多人參訓，課程內容從基本的犯罪預防宣導到婦幼安全案例分享，更採生動有趣的授課方式讓與會隊員有感於交通及自身協勤安全之重要，此外更聘請專業醫師到現場與隊員分享正確的觀念，讓長期於夜間協勤的隊員更能加強自身保健意識。分局長張則誠亦向現場的里長及隊員們致意，向為地方治安付出的守望相助隊員表達感謝。

近期校園安全引發大眾關注，分局長張則誠除向大家說明治安成果外，特別請各隊協助強化校園周邊安全巡守，發現可疑人、事、物，立即通報警方處理，提供民眾無恐懼的生活環境，也請守望相助隊員能成為警方眼線的延伸，與警方保持緊密的連結，建構一個讓民眾安心的生活環境。