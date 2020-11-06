聽新聞
test
0:00 / 0:00
中市警三分局強化治安 校安訓練營巡守隊入陣
「警力有限，民力無窮」，為提升轄區維護治安能量，台中市警三分局特別於11月4日18時至22時假分局5樓禮堂舉行109年下半年里守望相助隊常年訓練，讓參訓的守望相助隊員都能強化社區防衛觀念，並精進自身協勤能力及法治觀念的提升。
本市東、南區計10支隊伍200多人參訓，課程內容從基本的犯罪預防宣導到婦幼安全案例分享，更採生動有趣的授課方式讓與會隊員有感於交通及自身協勤安全之重要，此外更聘請專業醫師到現場與隊員分享正確的觀念，讓長期於夜間協勤的隊員更能加強自身保健意識。分局長張則誠亦向現場的里長及隊員們致意，向為地方治安付出的守望相助隊員表達感謝。
近期校園安全引發大眾關注，分局長張則誠除向大家說明治安成果外，特別請各隊協助強化校園周邊安全巡守，發現可疑人、事、物，立即通報警方處理，提供民眾無恐懼的生活環境，也請守望相助隊員能成為警方眼線的延伸，與警方保持緊密的連結，建構一個讓民眾安心的生活環境。
「治安不分你我，警民同心來守」，守望相助隊員平時深耕社區，可做為維護社區治安的助力。社區警政也可以從守望相助隊的參與進行延伸，讓社區民眾得以提升關心社區治安的意願，進而使社區變得更安全，提升居民生活品質，符合宜居城市之美名。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言