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影／中市大進街2車碰撞波及3機車 造成6人受傷

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民羅姓男子今天凌晨駕車至大進街與大業路口，與林男駕駛的車碰撞，轎車撞上大樓柱子，並波及路旁停放的3輛機車，羅男及車內4名乘客均受傷，而林男也全身多處受傷，羅男酒測值超過標準，警方初步研判羅未讓車、林未減速，車禍原因由市警四分局調查。

警方調查， 羅男(26歲）今天凌晨4時45分，駕車載4名友人，由大墩十七街沿大進街往大墩十四街方向行駛，林男(30）駕車由大聖街沿大業路往大昌街方向行駛，兩車在大進街與大業路口碰撞，並波及路旁紅線違規停的3輛機車。坐在羅車副駕駛座的的女乘客一度困在車內，經警消救出。

兩車禍共造成6人受傷，駕駛人羅男全身多處受傷，車內乘客王女(23歲）、詹（27歲）、鍾女(25歲）、黃男（27歲）均多處受傷，另輛車駕駛人林男（30歲）全身多處受傷。

警方經檢測查出羅男酒測值超過標準值，依公共危險送辦，林姓駕駛人酒測值為零。警方初判羅未讓車，林未減速。閃光號誌路口，大業路（閃黃燈）大進街（閃紅燈）全案依交通事故處理程序。

台中市民羅姓男子駕車至大進街與大業路口，與林男駕駛的車碰撞，並波及路旁停放的3輛機車，羅男及車內4名乘客均受傷，而林男也全身多處受傷。圖／民眾提供
台中市民羅姓男子駕車至大進街與大業路口，與林男駕駛的車碰撞，並波及路旁停放的3輛機車，羅男及車內4名乘客均受傷，而林男也全身多處受傷。圖／民眾提供
台中市民羅姓男子駕車至大進街與大業路口，與林男駕駛的車碰撞，並波及路旁停放的3輛機車，羅男及車內4名乘客均受傷，而林男也全身多處受傷。圖／民眾提供
台中市民羅姓男子駕車至大進街與大業路口，與林男駕駛的車碰撞，並波及路旁停放的3輛機車，羅男及車內4名乘客均受傷，而林男也全身多處受傷。圖／民眾提供
台中市民羅姓男子駕車至大進街與大業路口，與林男駕駛的車碰撞，並波及路旁停放的3輛機車，羅男及車內4名乘客均受傷，而林男也全身多處受傷。圖／民眾提供
台中市民羅姓男子駕車至大進街與大業路口，與林男駕駛的車碰撞，並波及路旁停放的3輛機車，羅男及車內4名乘客均受傷，而林男也全身多處受傷。圖／民眾提供
台中市民羅姓男子駕車至大進街與大業路口，與林男駕駛的車碰撞，並波及路旁停放的3輛機車，羅男及車內4名乘客均受傷，而林男也全身多處受傷。圖／民眾提供
台中市民羅姓男子駕車至大進街與大業路口，與林男駕駛的車碰撞，並波及路旁停放的3輛機車，羅男及車內4名乘客均受傷，而林男也全身多處受傷。圖／民眾提供

酒測 車禍 事故

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