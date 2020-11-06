聽新聞
test
0:00 / 0:00
警車當前導！3歲女童突痙攣 警火速開道省12分鐘路程
「先送她們去醫院！」宜蘭頭城鎮一對夫妻日前帶著3歲幼女出門，但孩子卻在車上突然痙攣，父母心急如焚，正巧一旁巡邏的4名員警路過，由警方駕駛警車沿路開道，原本20分鐘才會到院的路程，縮短至8分鐘就順利抵達，經醫護人員搶救後，小孩已恢復意識。
頭城分駐所員警林楷翔、花瑋逸、陳柏嘉及陳順榮，4日晚間7時許在巡視校園安全，被一對夫妻攔下，表示孩子在車上突然痙攣，急需送醫；4名警員見幼童狀況危急，先是安撫父母「不要緊張」，隨即鳴笛開道，從頭城火速護送孩子前往礁溪杏和醫院。
原本單趟路程至少要20分鐘，在警車充當前導車的協助下，路程大幅縮短12分鐘，順利將父母、幼童送抵醫院，經醫護人員搶救後，小孩已恢復意識，脫離生命危險。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言