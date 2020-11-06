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警車當前導！3歲女童突痙攣 警火速開道省12分鐘路程

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導

「先送她們去醫院！」宜蘭頭城鎮一對夫妻日前帶著3歲幼女出門，但孩子卻在車上突然痙攣，父母心急如焚，正巧一旁巡邏的4名員警路過，由警方駕駛警車沿路開道，原本20分鐘才會到院的路程，縮短至8分鐘就順利抵達，經醫護人員搶救後，小孩已恢復意識。

頭城分駐所員警林楷翔、花瑋逸、陳柏嘉及陳順榮，4日晚間7時許在巡視校園安全，被一對夫妻攔下，表示孩子在車上突然痙攣，急需送醫；4名警員見幼童狀況危急，先是安撫父母「不要緊張」，隨即鳴笛開道，從頭城火速護送孩子前往礁溪杏和醫院。

原本單趟路程至少要20分鐘，在警車充當前導車的協助下，路程大幅縮短12分鐘，順利將父母、幼童送抵醫院，經醫護人員搶救後，小孩已恢復意識，脫離生命危險。

父母順利將女童送往醫院急救。記者張議晨／翻攝
父母順利將女童送往醫院急救。記者張議晨／翻攝
父母順利將女童送往醫院急救。記者張議晨／翻攝
父母順利將女童送往醫院急救。記者張議晨／翻攝

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