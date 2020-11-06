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男駕廂型車撞碎房仲店面大門玻璃1傷 店家懷疑案情不單純

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

台中市大雅區雅潭路4段一家房仲加盟店昨晚有一輛廂型車直衝店內，造成店面大門框架及玻璃破損。圖／民眾提供
台中市大雅區雅潭路4段一家房仲加盟店昨晚有一輛廂型車直衝店內，造成店面大門框架及玻璃破損。圖／民眾提供
台中市大雅區雅潭路4段一家房仲加盟店昨晚有一輛廂型車直衝店內，房仲員工見狀及時跳開，造成1人受傷。廂型車駕駛黃男供稱因彎腰撿拾手機才釀禍，但店家因近期與人有糾紛，懷疑案情不單純，有人故意肇事。警方將進一步調查釐清案情。

昨晚8時許，一輛廂型車突然90度大轉彎直衝台中市大雅區雅潭路4段一家房仲加盟店，造成店面大門框架及玻璃破損，屋內辦公桌椅也被撞飛，幸好當時店內員工及時跳開，僅有一名30歲張男員工輕微擦挫傷，員工嚇得趕緊報案。

黃姓駕駛向警方表示，因他彎腰撿手機，不慎踩到油門衝入店家。但店家持有疑慮，認為廂型車直衝進店內，可能因公司最近與人有糾紛，懷疑車禍原因不單純，將向駕駛提告。警方將擴大調閱附近路口監視器，調查釐清車禍原因。

台中市大雅區雅潭路4段一家房仲加盟店昨晚有一輛廂型車直衝店內，房仲員工見狀及時跳開，造成1人受傷。圖／民眾提供
台中市大雅區雅潭路4段一家房仲加盟店昨晚有一輛廂型車直衝店內，房仲員工見狀及時跳開，造成1人受傷。圖／民眾提供
台中市大雅區雅潭路4段一家房仲加盟店昨晚有一輛廂型車直衝店內，房仲員工見狀及時跳開，造成1人受傷。圖／民眾提供
台中市大雅區雅潭路4段一家房仲加盟店昨晚有一輛廂型車直衝店內，房仲員工見狀及時跳開，造成1人受傷。圖／民眾提供

車禍 台中市 監視器

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