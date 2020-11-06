男駕廂型車撞碎房仲店面大門玻璃1傷 店家懷疑案情不單純

台中市大雅區雅潭路4段一家房仲加盟店昨晚有一輛廂型車直衝店內，造成店面大門框架及玻璃破損。圖／民眾提供 台中市大雅區雅潭路4段一家房仲加盟店昨晚有一輛廂型車直衝店內，房仲員工見狀及時跳開，造成1人受傷。廂型車駕駛黃男供稱因彎腰撿拾手機才釀禍，但店家因近期與人有糾紛，懷疑案情不單純，有人故意肇事。警方將進一步調查釐清案情。

昨晚8時許，一輛廂型車突然90度大轉彎直衝台中市大雅區雅潭路4段一家房仲加盟店，造成店面大門框架及玻璃破損，屋內辦公桌椅也被撞飛，幸好當時店內員工及時跳開，僅有一名30歲張男員工輕微擦挫傷，員工嚇得趕緊報案。