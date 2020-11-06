聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／嘉義市大統路透天厝清晨火警 4大2小煙嗆傷送醫
嘉義市大統路陳姓住戶透天厝，今天清晨3時許發生火警，火勢約40分鐘撲滅，陳姓住戶一家6口透過消防員協助、順利逃出，被煙嗆傷送醫、暫無大礙，燃燒面積30平方公尺，初步研判起火點在住宅2樓後置物間，起火原因仍待調查。
嘉義市消防局表示，今天清晨3時許接獲報案，大統路陳姓住戶透天厝發生火警，到場時透天厝2樓不斷冒出濃煙，陳姓阿公已自行逃出，消防員架梯進入2樓救出1名老婦人，另用雲梯車從4樓將陳姓男子、妻子2小孩救出，6人意識清楚無大礙。
【中央社／嘉義市6日電】
嘉義市大統路一棟4層樓透天厝今天發生火災，陳姓屋主一家6人順利逃生，其中屋主兒子、媳婦及2名孫子被雲梯車救下；6人遭濃煙嗆傷送醫，無生命危險，起火原因待調查釐清。
嘉義市政府消防局凌晨3時9分接獲報案，一棟4層樓透天厝發生火災，濃煙已從2樓竄出，緊急出動22車及60餘名消防人員前往灌救，火勢於3時52分撲滅。
消防人員架梯從2樓救出屋主陳姓男子妻子，陳姓男子已先從1樓逃出屋外，2人都遭濃煙嗆傷送醫。
另外，屋主兒子、媳婦及1歲、3歲孫子困在4樓，在窗邊揮動毛巾等待救援，消防人員以雲梯車順利救下4人，被救下的夫婦分別緊抱驚魂未定的兒子，但都遭濃煙嗆傷，立即由救護車送醫治療。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言