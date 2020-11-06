快訊

屏東台東大雨特報！閃電颱風暴風圈將觸陸 恐豪雨以上

就是今天！iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max開放預訂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／嘉義市大統路透天厝清晨火警 4大2小煙嗆傷送醫

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義市大統路陳姓住戶透天厝，今天清晨3時許發生火警，火勢約40分鐘撲滅，陳姓住戶一家6口透過消防員協助、順利逃出，被煙嗆傷送醫、暫無大礙，燃燒面積30平方公尺，初步研判起火點在住宅2樓後置物間，起火原因仍待調查。

嘉義市消防局表示，今天清晨3時許接獲報案，大統路陳姓住戶透天厝發生火警，到場時透天厝2樓不斷冒出濃煙，陳姓阿公已自行逃出，消防員架梯進入2樓救出1名老婦人，另用雲梯車從4樓將陳姓男子、妻子2小孩救出，6人意識清楚無大礙。

【中央社／嘉義市6日電】

嘉義市大統路一棟4層樓透天厝今天發生火災，陳姓屋主一家6人順利逃生，其中屋主兒子、媳婦及2名孫子被雲梯車救下；6人遭濃煙嗆傷送醫，無生命危險，起火原因待調查釐清。

嘉義市政府消防局凌晨3時9分接獲報案，一棟4層樓透天厝發生火災，濃煙已從2樓竄出，緊急出動22車及60餘名消防人員前往灌救，火勢於3時52分撲滅。

消防人員架梯從2樓救出屋主陳姓男子妻子，陳姓男子已先從1樓逃出屋外，2人都遭濃煙嗆傷送醫。

另外，屋主兒子、媳婦及1歲、3歲孫子困在4樓，在窗邊揮動毛巾等待救援，消防人員以雲梯車順利救下4人，被救下的夫婦分別緊抱驚魂未定的兒子，但都遭濃煙嗆傷，立即由救護車送醫治療。

嘉義市大統路陳姓住戶透天厝，今天清晨3時許發生火警，陳姓住戶一家6口順利逃出。圖／讀者提供
嘉義市大統路陳姓住戶透天厝，今天清晨3時許發生火警，陳姓住戶一家6口順利逃出。圖／讀者提供
嘉義市大統路陳姓住戶透天厝，今天清晨3時許發生火警，火勢約40分鐘撲滅，陳姓住戶一家6口透過消防員協助順利逃出。圖／讀者提供
嘉義市大統路陳姓住戶透天厝，今天清晨3時許發生火警，火勢約40分鐘撲滅，陳姓住戶一家6口透過消防員協助順利逃出。圖／讀者提供
嘉義市大統路陳姓住戶透天厝，今天清晨3時許發生火警，火勢約40分鐘撲滅，陳姓住戶一家6口透過消防員協助順利逃出。圖／讀者提供
嘉義市大統路陳姓住戶透天厝，今天清晨3時許發生火警，火勢約40分鐘撲滅，陳姓住戶一家6口透過消防員協助順利逃出。圖／讀者提供

消防員 火災

延伸閱讀

救命整理包／遇到火災別慌 必看求生術！｜圖輯現場

高雄民宅火警 8旬老婦燒燙傷送醫

義消下班聞煙味直覺火警 趕上火場救爸爸與二幼童逃生

北市萬華火警縱火嫌犯投案 釀2傷28人獲救

相關新聞

男駕廂型車撞碎房仲店面大門玻璃1傷 店家懷疑案情不單純

台中市大雅區雅潭路4段一家房仲加盟店昨晚有一輛廂型車直衝店內，房仲員工見狀及時跳開，造成1人受傷。廂型車駕駛黃男供稱因彎...

影／嘉義市大統路透天厝清晨火警 4大2小煙嗆傷送醫

嘉義市大統路陳姓住戶透天厝，今天清晨3時許發生火警，火勢約40分鐘撲滅，陳姓住戶一家6口透過消防員協助、順利逃出，被煙嗆...

女童午餐沒吃完 老師水管抽打

南投縣一名小四女童因營養午餐沒有吃完，遭女老師以軟質水管抽打體罰，南投縣議員曾振炎昨天質詢，認為零體罰是教育政策，老師只...

違反動保法 台南近3年移送13件

台南市府動保處近3年來依違反動保法移送地檢署13件，傷害動物處理案行政罰21件，毒殺就有5件，動保人員坦承舉證困難，目前...

台南新化毒貓案 雞肉摻農藥好年冬

台南新化區上月24日爆出浪貓集體遭毒殺事件，造成7隻貓喪生，台南市議員開記者會指警方沒有開三聯單，未積極偵辦；經台南動保...

火車削車尾 女駕駛嚇壞

四十二歲張姓婦人昨天駕車行經台南一處鐵路平交道路口，疑未保持安全車距卡在平交道上，她驚慌失措未下車，遭疾駛的自強號列車削...

驗出劇毒！台南新化浪貓口吐白沫痛苦暴斃 7條貓命喪生

台南新化區10月24日爆出浪貓集體遭毒殺事件，造成7條貓命喪生，當天起出的雞肉送化驗結果出爐，雞肉是被摻了含有加保伏（俗...

高雄民宅火警 8旬老婦燒燙傷送醫

高雄市三民區寧夏街上一棟5層樓民宅，今天下午5點多3樓突然起火，消防局獲報後出動消防車15輛、救護車2輛趕往現場，搜救人...

南警聯手阻民詐 將計就計抓詐騙車手

台南市張姓市民因資金需求透過手機軟體找到貸款公司貸款，並交付其名下銀行帳戶，他昨發現帳戶內，突然收到6筆匯款至其帳戶62...

從鬼門關救回6歲女童 她康復回分隊致謝消防員超感動

桃園市1名6歲女童因心臟有先天疾病，日前突然在家昏倒失去呼吸心跳，爸媽嚇得立刻打電話叫救護車，轄區坪頂分隊趕赴到場急救，...

楊梅池塘內驚見人影 男子心肺停止送醫　

桃園市楊梅區富豐三路和富元街交叉路口的某處池塘，今天中午有民眾發現池塘內漂浮1人影。消防人員中午12點20分獲報前往現場...

又是兒子遭綁架老梗 楊梅警攔阻詐騙150萬元

桃園市楊梅區1名71歲古姓老婦人，今天早上在埔心瑞塘郵局險遭詐騙150萬元，所幸楊梅分局草湳派出所警員王正宇、吳易樺、利...

熱門新聞

24歲短褲正妹獨坐中壢車站外引熱議 父無奈：不是第一次

明星高中男生愛慕女同學卻被封鎖 翻牆進校持刀刺傷她

基隆艦男女士官性愛片 女主角賠償多過偷拍上士

影／驚險！婦人駕駛轎車停在平交道 自強號撞上削掉整個車尾

影／百億總裁擁13輛超跑如「跑車俱樂部」 市價3億全查扣

台鐵員工誤觸調車線 送醫搶救全身60%以上灼傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。