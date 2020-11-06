影／嘉義市大統路透天厝清晨火警 4大2小煙嗆傷送醫

嘉義市大統路陳姓住戶透天厝，今天清晨3時許發生火警，火勢約40分鐘撲滅，陳姓住戶一家6口透過消防員協助、順利逃出，被煙嗆傷送醫、暫無大礙，燃燒面積30平方公尺，初步研判起火點在住宅2樓後置物間，起火原因仍待調查。

嘉義市消防局表示，今天清晨3時許接獲報案，大統路陳姓住戶透天厝發生火警，到場時透天厝2樓不斷冒出濃煙，陳姓阿公已自行逃出，消防員架梯進入2樓救出1名老婦人，另用雲梯車從4樓將陳姓男子、妻子2小孩救出，6人意識清楚無大礙。

【中央社／嘉義市6日電】

嘉義市大統路一棟4層樓透天厝今天發生火災，陳姓屋主一家6人順利逃生，其中屋主兒子、媳婦及2名孫子被雲梯車救下；6人遭濃煙嗆傷送醫，無生命危險，起火原因待調查釐清。

嘉義市政府消防局凌晨3時9分接獲報案，一棟4層樓透天厝發生火災，濃煙已從2樓竄出，緊急出動22車及60餘名消防人員前往灌救，火勢於3時52分撲滅。

消防人員架梯從2樓救出屋主陳姓男子妻子，陳姓男子已先從1樓逃出屋外，2人都遭濃煙嗆傷送醫。

另外，屋主兒子、媳婦及1歲、3歲孫子困在4樓，在窗邊揮動毛巾等待救援，消防人員以雲梯車順利救下4人，被救下的夫婦分別緊抱驚魂未定的兒子，但都遭濃煙嗆傷，立即由救護車送醫治療。