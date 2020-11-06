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台中監獄致力敦親睦鄰 回饋社會、關懷社區

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中監獄為做好敦親睦鄰，近10年來致力成為周邊社區的好厝邊，平時即主動進行周遭鄰里道路路面的清潔維護、除草及水溝阻塞排除等社區服務；如遇颱風等天然災害，主動協助災後整理等社區重建工作及參與社區活動，並邀請社區朋友參與矯正革新活動等。

台中監獄典獄長邱鴻基表示，當社區有特殊活動時，例如中台新村候車亭週邊綠園道啟用儀式，台中監獄參與活動布置，將榮獲台灣燈會燈王之花燈布接完成，供所有慕名而來的大小朋友駐足觀賞，與社區共榮。

邱鴻基指出，每月另外安排時間，投入綠園道綠美化的工作；還有配合台中市政府，推動世界花卉博覽會花園城市運動，投入台中市社區規劃輔導計畫等，在在顯示台中監獄並非僅自掃門前雪，而是將「社區事即我事」此一信念奉為圭臬。

除此之外，中監於辦理重要活動時，邀請鄰近社區朋友一同參與，見證矯正革新工作之具體實現；陪同社區的朋友們進入臺中監獄戒護區內參訪並介紹，讓社區朋友瞭解矯正機關開放、透明的矯正革新工作。

同時，今年適逢中監書法班成立屆滿25 週年，獄方為了讓社會大眾及家屬感受到收容人的改變，於9月5、6、12、13日等連續2個禮拜的周末假期，由書法名師周良敦老師蒞臨指導，於矯正教育館辦理為期4天的師生聯展，展出高達160件師生作品，聯展開幕時亦邀請鄰近社區共襄盛舉，一同見證昔日舞刀弄槍的收容人，透過矯正機關的教化，舞文弄墨也不在話下。

中監秉持關懷弱勢、熱心公益之理念，每年的農曆春節前夕，由本監警備隊副隊長率領替代役男，前往社區關懷獨居老人，並與華山基金會台中分會南屯區天使站合作，1月16日上午前往鄰近社區獨居長者家中分送年菜，寒冬添暖，並代表本監致贈年節慰問品與協助居家周邊清潔整理，進行溫馨的問候及陪伴，讓長者們感受到年節的氣氛以及來自矯正機關的溫情暖意。

法務部長蔡清祥就職典禮致詞時曾提及「親情是人們最原始真實的情感」。基此，中監除一般接見之外，另於春節期間、母親節及中秋節等具團圓意義的重大節日，開辦面對面懇親，讓家屬能當面看見收容人的改變與成長，強化家庭對於收容人改悔的信心與力量。

今年度臺中監獄首創「醫療處遇收容人家庭日」活動，同時導入本監教輔小組及護理師等人員，達成管、教、衛、輔、社工心理等五大機樞，與家庭臻至全方位連結，加強精神療養暨醫療專區收容人之家庭聯結。

活動的最大亮點，在於安排罹患思覺失調症之收容人組成的「感恩合唱團」擔任開幕表演，楊媽媽在台下一邊聽著兒子演唱，一邊眼中噙著淚水說「謝謝你們的用心，我很久沒有這麼感動了」。

台中監獄致力成為周邊社區的好厝邊，平時即主動進行周遭鄰里道路路面的清潔維護、除草及水溝阻塞排除等社區服務，今年元月至10月底，共出動1693人次。圖／台中監獄提供
台中監獄致力成為周邊社區的好厝邊，平時即主動進行周遭鄰里道路路面的清潔維護、除草及水溝阻塞排除等社區服務，今年元月至10月底，共出動1693人次。圖／台中監獄提供
台中監獄安排替代役前往行動不便獨居長者家，協助居家環境整理。圖／台中監獄提供
台中監獄安排替代役前往行動不便獨居長者家，協助居家環境整理。圖／台中監獄提供
安排鄰近社區150人參訪中監，讓社區朋友了解矯正機關。圖／台中監獄提供
安排鄰近社區150人參訪中監，讓社區朋友了解矯正機關。圖／台中監獄提供
台中監獄致力成為周邊社區的好厝邊，平時即主動進行周遭鄰里道路路面的清潔維護、除草及水溝阻塞排除等社區服務，今年元月至10月底，共出動1693人次。圖／台中監獄提供
台中監獄致力成為周邊社區的好厝邊，平時即主動進行周遭鄰里道路路面的清潔維護、除草及水溝阻塞排除等社區服務，今年元月至10月底，共出動1693人次。圖／台中監獄提供
台中監獄於農曆春節前夕前往鄰近社區獨居長者家中寒冬添暖送愛心。圖／台中監獄提供
台中監獄於農曆春節前夕前往鄰近社區獨居長者家中寒冬添暖送愛心。圖／台中監獄提供

監獄 獨居老人

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