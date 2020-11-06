台中監獄致力敦親睦鄰 回饋社會、關懷社區

台中監獄為做好敦親睦鄰，近10年來致力成為周邊社區的好厝邊，平時即主動進行周遭鄰里道路路面的清潔維護、除草及水溝阻塞排除等社區服務；如遇颱風等天然災害，主動協助災後整理等社區重建工作及參與社區活動，並邀請社區朋友參與矯正革新活動等。

台中監獄典獄長邱鴻基表示，當社區有特殊活動時，例如中台新村候車亭週邊綠園道啟用儀式，台中監獄參與活動布置，將榮獲台灣燈會燈王之花燈布接完成，供所有慕名而來的大小朋友駐足觀賞，與社區共榮。

邱鴻基指出，每月另外安排時間，投入綠園道綠美化的工作；還有配合台中市政府，推動世界花卉博覽會花園城市運動，投入台中市社區規劃輔導計畫等，在在顯示台中監獄並非僅自掃門前雪，而是將「社區事即我事」此一信念奉為圭臬。

除此之外，中監於辦理重要活動時，邀請鄰近社區朋友一同參與，見證矯正革新工作之具體實現；陪同社區的朋友們進入臺中監獄戒護區內參訪並介紹，讓社區朋友瞭解矯正機關開放、透明的矯正革新工作。

同時，今年適逢中監書法班成立屆滿25 週年，獄方為了讓社會大眾及家屬感受到收容人的改變，於9月5、6、12、13日等連續2個禮拜的周末假期，由書法名師周良敦老師蒞臨指導，於矯正教育館辦理為期4天的師生聯展，展出高達160件師生作品，聯展開幕時亦邀請鄰近社區共襄盛舉，一同見證昔日舞刀弄槍的收容人，透過矯正機關的教化，舞文弄墨也不在話下。

中監秉持關懷弱勢、熱心公益之理念，每年的農曆春節前夕，由本監警備隊副隊長率領替代役男，前往社區關懷獨居老人，並與華山基金會台中分會南屯區天使站合作，1月16日上午前往鄰近社區獨居長者家中分送年菜，寒冬添暖，並代表本監致贈年節慰問品與協助居家周邊清潔整理，進行溫馨的問候及陪伴，讓長者們感受到年節的氣氛以及來自矯正機關的溫情暖意。

法務部長蔡清祥就職典禮致詞時曾提及「親情是人們最原始真實的情感」。基此，中監除一般接見之外，另於春節期間、母親節及中秋節等具團圓意義的重大節日，開辦面對面懇親，讓家屬能當面看見收容人的改變與成長，強化家庭對於收容人改悔的信心與力量。

今年度臺中監獄首創「醫療處遇收容人家庭日」活動，同時導入本監教輔小組及護理師等人員，達成管、教、衛、輔、社工心理等五大機樞，與家庭臻至全方位連結，加強精神療養暨醫療專區收容人之家庭聯結。