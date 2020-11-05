快訊

美大選不確定性消散、投資人歡喜 道瓊早盤漲逾400點

川普要告了！將在內華達州提起訴訟 指控選舉舞弊

住警器發揮作用 驚醒小憩屋主下樓逃生

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市板橋區新生街一處公寓2樓，上午火警冒出濃煙，屋主因住宅警報器大作被吵醒，邊逃出屋外邊打119求救，消防人車趕抵後迅速撲滅火勢。屋主心有餘悸表示，今年2月裝設的住警器即時發揮作用，否則後果不堪設想。

新北市消防局今天上午9時57分接獲報案，板橋區新生街一處舊公寓2樓發生火警，屋內有大量黑煙冒出，消防人員到場立刻佈水線灌救，同時疏散樓上住戶，並於6分鐘內順利撲滅火勢，無人員受傷。

屋主表示，火災發生前正在客廳小憩，突然聽到住警器發出巨大聲響，驚醒睜眼一看，發現屋內濃煙充斥，急忙衝下樓逃生並打電話報警，還好今年2月裝設的住警器發揮作用，救他一命。

消防局第一救災救護大隊長陳志瑋表示，住警器能在火災發生初期提早警示並減少生命財產損害，近年來新北市消防局大力向民眾宣導裝設住警器，包括新生街今天這起住宅火警在內，板橋區在今年初迄今共計有10件火災警報器成功示警的案例，成效逐漸展現。

他說，居住新北市建築物總樓層高為5樓以下之公寓、透天厝住宅，未曾向相關消防單位申請裝設住警器者皆符合申請條件，申請補助以地址為單位，每一地址至多補助設置1顆，不得重複申請，並優先針對獨居長者、低收入戶及資源回收戶全面到府安裝。

申請流程：

1、攜帶身分證親自至轄區消防分隊填寫申請表單：表單填寫後由分隊同仁審查，符合申請條件者一地址補助一顆，一般民眾聯繫領取自主安裝；弱勢安排到府裝設。

2、線上申請住宅用火災警報器點選【線上申請】http://sport.fire.tpf.gov.tw/firersa/index.php 並依指示填畢相關資料，由分隊審查，符合申請條件者一地址補助一顆，一般民眾聯繫領取自主安裝，弱勢者則安排到府裝設。

新北市板橋區新生街一處公寓2樓後方房間，今天冒出大量濃煙，屋主因住宅警報器警報聲大作被吵醒，即時下樓逃生並報警求救，無人員受傷。圖／消防提供
新北市板橋區新生街一處公寓2樓後方房間，今天冒出大量濃煙，屋主因住宅警報器警報聲大作被吵醒，即時下樓逃生並報警求救，無人員受傷。圖／消防提供
新北市板橋區新生街一處公寓2樓後方房間，今天冒出大量濃煙，屋主因住宅警報器警報聲大作被吵醒，即時下樓逃生並報警求救，無人員受傷。圖／消防提供
新北市板橋區新生街一處公寓2樓後方房間，今天冒出大量濃煙，屋主因住宅警報器警報聲大作被吵醒，即時下樓逃生並報警求救，無人員受傷。圖／消防提供
新北市板橋區新生街一處公寓2樓後方房間，今天冒出大量濃煙，屋主因住宅警報器警報聲大作被吵醒，即時下樓逃生並報警求救，無人員受傷。圖／消防提供
新北市板橋區新生街一處公寓2樓後方房間，今天冒出大量濃煙，屋主因住宅警報器警報聲大作被吵醒，即時下樓逃生並報警求救，無人員受傷。圖／消防提供

火災

延伸閱讀

義消下班聞煙味直覺火警 趕上火場救爸爸與二幼童逃生

台中住警器裝設六都倒數第一 議員批防火安全亮紅燈

消防員夜晚到府宣導住警器 遭民眾質疑「真的假的」

旗山消防宣導隊成立15年「無名氏」贈200住警器當賀禮

相關新聞

驗出劇毒！台南新化浪貓口吐白沫痛苦暴斃 7條貓命喪生

台南新化區10月24日爆出浪貓集體遭毒殺事件，造成7條貓命喪生，當天起出的雞肉送化驗結果出爐，雞肉是被摻了含有加保伏（俗...

高雄民宅火警 8旬老婦燒燙傷送醫

高雄市三民區寧夏街上一棟5層樓民宅，今天下午5點多3樓突然起火，消防局獲報後出動消防車15輛、救護車2輛趕往現場，搜救人...

南警聯手阻民詐 將計就計抓詐騙車手

台南市張姓市民因資金需求透過手機軟體找到貸款公司貸款，並交付其名下銀行帳戶，他昨發現帳戶內，突然收到6筆匯款至其帳戶62...

從鬼門關救回6歲女童 她康復回分隊致謝消防員超感動

桃園市1名6歲女童因心臟有先天疾病，日前突然在家昏倒失去呼吸心跳，爸媽嚇得立刻打電話叫救護車，轄區坪頂分隊趕赴到場急救，...

楊梅池塘內驚見人影 男子心肺停止送醫　

桃園市楊梅區富豐三路和富元街交叉路口的某處池塘，今天中午有民眾發現池塘內漂浮1人影。消防人員中午12點20分獲報前往現場...

又是兒子遭綁架老梗 楊梅警攔阻詐騙150萬元

桃園市楊梅區1名71歲古姓老婦人，今天早上在埔心瑞塘郵局險遭詐騙150萬元，所幸楊梅分局草湳派出所警員王正宇、吳易樺、利...

員警愛賭成性 賭輸沒錢竟偷同事錢遭訴

現任職金門縣警局金城警分局員警的盧姓男子，2年前在新北市土城警分局任職期間，因愛賭成性，賭輸缺錢竟在派出所內偷同事現金，...

婦人挑戰徒步環島 暖心警提供空地協助紮營

有2名年約45歲高雄市婦人為完成徒步環島夢想，3日傍晚行經花蓮豐濱鄉，因沿途人煙稀少，2人擔心露天紮營會有危險，於是前往...

正義哥目擊亂丟垃圾制止 2男持球棒怒嗆「別管閒事」

基隆市一名熱心「正義哥」昨晚在中山區通仁街一帶，發現有人亂丟垃圾，出言要對方撿起來，沒想到汽車內出來2名男子，各持1友球...

通緝犯遇路檢棄車搭上小黃仍遭逮 向警喊8次「不要弄我」

劉姓男子是竊盜通緝犯，他今天駕車行經保安警察大隊在萬華設置的路檢點，心虛闖越逃逸，再棄車搭上一台小黃。保大警方兵分多路攔...

上班時間穿著休閒購物 警起疑一口氣查獲5逃逸移工

台中市霧峰警分局大里分駐所警員蘇偉誠、王珏上午巡邏時，只因看到1名外籍移工搭計程車到超商買東西，因是上班時間，移工卻穿著...

影／疑不滿友人被警帶走 17歲少年用三秒膠破壞8輛警用機車

花蓮警分局中山派出所警員於2日清晨5點左右，處理酒吧鬧事案件，將2桌客人帶回所內偵辦。沒想到一名17歲王男疑因不滿朋友被...

熱門新聞

24歲短褲正妹獨坐中壢車站外引熱議 父無奈：不是第一次

明星高中男生愛慕女同學卻被封鎖 翻牆進校持刀刺傷她

被害人就活該被糟蹋？王世堅：女大生案罪證確鑿就死刑

影／驚險！婦人駕駛轎車停在平交道 自強號撞上削掉整個車尾

台鐵員工誤觸調車線 送醫搶救全身60%以上灼傷

影／百億總裁擁13輛超跑如「跑車俱樂部」 市價3億全查扣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。