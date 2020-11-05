住警器發揮作用 驚醒小憩屋主下樓逃生

新北市板橋區新生街一處公寓2樓，上午火警冒出濃煙，屋主因住宅警報器大作被吵醒，邊逃出屋外邊打119求救，消防人車趕抵後迅速撲滅火勢。屋主心有餘悸表示，今年2月裝設的住警器即時發揮作用，否則後果不堪設想。

新北市消防局今天上午9時57分接獲報案，板橋區新生街一處舊公寓2樓發生火警，屋內有大量黑煙冒出，消防人員到場立刻佈水線灌救，同時疏散樓上住戶，並於6分鐘內順利撲滅火勢，無人員受傷。

屋主表示，火災發生前正在客廳小憩，突然聽到住警器發出巨大聲響，驚醒睜眼一看，發現屋內濃煙充斥，急忙衝下樓逃生並打電話報警，還好今年2月裝設的住警器發揮作用，救他一命。

消防局第一救災救護大隊長陳志瑋表示，住警器能在火災發生初期提早警示並減少生命財產損害，近年來新北市消防局大力向民眾宣導裝設住警器，包括新生街今天這起住宅火警在內，板橋區在今年初迄今共計有10件火災警報器成功示警的案例，成效逐漸展現。

他說，居住新北市建築物總樓層高為5樓以下之公寓、透天厝住宅，未曾向相關消防單位申請裝設住警器者皆符合申請條件，申請補助以地址為單位，每一地址至多補助設置1顆，不得重複申請，並優先針對獨居長者、低收入戶及資源回收戶全面到府安裝。

申請流程：

1、攜帶身分證親自至轄區消防分隊填寫申請表單：表單填寫後由分隊同仁審查，符合申請條件者一地址補助一顆，一般民眾聯繫領取自主安裝；弱勢安排到府裝設。