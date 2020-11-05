從鬼門關救回6歲女童 她康復回分隊致謝消防員超感動

桃園市1名6歲女童因心臟有先天疾病，日前突然在家昏倒失去呼吸心跳，爸媽嚇得立刻打電話叫救護車，轄區坪頂分隊趕赴到場急救，並迅速在4分鐘內將她送醫，所幸小妹妹恢復生命跡象，在鬼門關前走一遭，一家3人今下午帶著飲料到對上，感謝消防隊員協助，讓同仁直呼「非常感動！」

坪頂分隊長周鼎閎表示，9月12日凌晨接獲家屬報案，表示年僅6歲的女兒突然病發，整個人昏倒沒了呼吸心跳，未料當時碰到隊上2輛救護車同時出勤，不過其中1案是酒醉路倒，當時值勤隊員廖松信將男子送醫後，立即從醫院再趕到小妹妹家中。

家屬指出，因女兒先天上心臟有疾病，突然發作令他們措手不及，消防員趕到現場確認她沒有呼吸心跳，立即施作CPR，再經2次AED電擊，所幸小妹妹恢復了生命跡象，加上鄰近長庚醫院，救護車更在4分鐘內成功送醫。

周鼎閎說，後續雖不清楚小妹妹情況，不過今天下午家屬帶著她來訪，同仁認出女童是1個多月前救護個案，父母更是頻頻表達謝意，還提了一袋飲料慰勞隊員，表示還好消防員專業搶救、即時送醫，替他們將年幼的女兒從鬼門關搶救回來。