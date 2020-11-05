快訊

關鍵州北卡選務出包？民眾爆「投了兩次票」懷疑系統有缺陷

女大生遭偷拍...控警方吃案 所長拔官、分局長記過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

從鬼門關救回6歲女童 她康復回分隊致謝消防員超感動

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園市1名6歲女童因心臟有先天疾病，日前突然在家昏倒失去呼吸心跳，爸媽嚇得立刻打電話叫救護車，轄區坪頂分隊趕赴到場急救，並迅速在4分鐘內將她送醫，所幸小妹妹恢復生命跡象，在鬼門關前走一遭，一家3人今下午帶著飲料到對上，感謝消防隊員協助，讓同仁直呼「非常感動！」

坪頂分隊長周鼎閎表示，9月12日凌晨接獲家屬報案，表示年僅6歲的女兒突然病發，整個人昏倒沒了呼吸心跳，未料當時碰到隊上2輛救護車同時出勤，不過其中1案是酒醉路倒，當時值勤隊員廖松信將男子送醫後，立即從醫院再趕到小妹妹家中。

家屬指出，因女兒先天上心臟有疾病，突然發作令他們措手不及，消防員趕到現場確認她沒有呼吸心跳，立即施作CPR，再經2次AED電擊，所幸小妹妹恢復了生命跡象，加上鄰近長庚醫院，救護車更在4分鐘內成功送醫。

周鼎閎說，後續雖不清楚小妹妹情況，不過今天下午家屬帶著她來訪，同仁認出女童是1個多月前救護個案，父母更是頻頻表達謝意，還提了一袋飲料慰勞隊員，表示還好消防員專業搶救、即時送醫，替他們將年幼的女兒從鬼門關搶救回來。

而小妹妹雖然很害羞，但今下午一起到坪頂分隊也笑的很開心，不少同仁都非常感動，也認為這是辛苦出勤最棒的回報。

6歲女童9月心臟疾病發作一度命危，坪頂分隊迅速搶救成功，父母今帶她回隊上致謝。圖／消防提供
6歲女童9月心臟疾病發作一度命危，坪頂分隊迅速搶救成功，父母今帶她回隊上致謝。圖／消防提供

救護車

延伸閱讀

義消下班聞煙味直覺火警 趕上火場救爸爸與二幼童逃生

新北消防員休假用餐遇昏倒客 即刻救援挽回一命

重審免職消防員徐國堯？高雄市府答應重啟調查

消防員吹哨者爭取復職 高市府允行政調查

相關新聞

通緝犯遇路檢棄車搭上小黃仍遭逮 向警喊8次「不要弄我」

劉姓男子是竊盜通緝犯，他今天駕車行經保安警察大隊在萬華設置的路檢點，心虛闖越逃逸，再棄車搭上一台小黃。保大警方兵分多路攔...

從鬼門關救回6歲女童 她康復回分隊致謝消防員超感動

桃園市1名6歲女童因心臟有先天疾病，日前突然在家昏倒失去呼吸心跳，爸媽嚇得立刻打電話叫救護車，轄區坪頂分隊趕赴到場急救，...

楊梅池塘內驚見人影 男子心肺停止送醫　

桃園市楊梅區富豐三路和富元街交叉路口的某處池塘，今天中午有民眾發現池塘內漂浮1人影。消防人員中午12點20分獲報前往現場...

又是兒子遭綁架老梗 楊梅警攔阻詐騙150萬元

桃園市楊梅區1名71歲古姓老婦人，今天早上在埔心瑞塘郵局險遭詐騙150萬元，所幸楊梅分局草湳派出所警員王正宇、吳易樺、利...

員警愛賭成性 賭輸沒錢竟偷同事錢遭訴

現任職金門縣警局金城警分局員警的盧姓男子，2年前在新北市土城警分局任職期間，因愛賭成性，賭輸缺錢竟在派出所內偷同事現金，...

婦人挑戰徒步環島 暖心警提供空地協助紮營

有2名年約45歲高雄市婦人為完成徒步環島夢想，3日傍晚行經花蓮豐濱鄉，因沿途人煙稀少，2人擔心露天紮營會有危險，於是前往...

正義哥目擊亂丟垃圾制止 2男持球棒怒嗆「別管閒事」

基隆市一名熱心「正義哥」昨晚在中山區通仁街一帶，發現有人亂丟垃圾，出言要對方撿起來，沒想到汽車內出來2名男子，各持1友球...

上班時間穿著休閒購物 警起疑一口氣查獲5逃逸移工

台中市霧峰警分局大里分駐所警員蘇偉誠、王珏上午巡邏時，只因看到1名外籍移工搭計程車到超商買東西，因是上班時間，移工卻穿著...

影／疑不滿友人被警帶走 17歲少年用三秒膠破壞8輛警用機車

花蓮警分局中山派出所警員於2日清晨5點左右，處理酒吧鬧事案件，將2桌客人帶回所內偵辦。沒想到一名17歲王男疑因不滿朋友被...

影／婦人騎機車欲左轉被大貨車撞死 男駕駛有酒精反應

苗栗縣67歲黃姓婦人今天上午10點多騎機車行經台1線公路通霄隧道南下路段，疑似要左轉進入121縣道時，遭後方大貨車撞上，...

影／中年男疑朝頭開槍死亡 因白牌車生意遇疫情沒收入

55歲黃姓男子今天在台中市大甲區的住家疑似開槍往自己頭部開一槍，送醫急救不治。

轎車困平交道遭自強號撞毀 警送辦婦人台鐵也要求償

台鐵台南後壁上茄苳平交道路口，今發生受困平交道轎車，遭自強號列車撞毀，自強號車頭破洞，轎車駕駛張姓婦人經警方偵訊後，依公...

熱門新聞

24歲短褲正妹獨坐中壢車站外引熱議 父無奈：不是第一次

明星高中男生愛慕女同學卻被封鎖 翻牆進校持刀刺傷她

被害人就活該被糟蹋？王世堅：女大生案罪證確鑿就死刑

百億總裁涉案逃2個多月今落網 刑事局彰化市抓2人

台鐵員工誤觸調車線 送醫搶救全身60%以上灼傷

影／驚險！婦人駕駛轎車停在平交道 自強號撞上削掉整個車尾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。