又是兒子遭綁架老梗 楊梅警攔阻詐騙150萬元

桃園市楊梅區1名71歲古姓老婦人，今天早上在埔心瑞塘郵局險遭詐騙150萬元，所幸楊梅分局草湳派出所警員王正宇、吳易樺、利浩義、陳瑋廷及陳育琳等人，即時察覺異狀，成功攔阻詐騙。

警員王正宇、吳易樺今天巡邏經埔心瑞塘郵局時見一位老婦人神色慌張走進郵局櫃檯，一開口就要求匯出150萬元，除立即上前關心，並不動聲色尋求所內線上同仁警員利浩義、陳瑋廷及陳育琳到場支援巡守，原來古婦接獲電話稱「兒子遭綁架」，打電話給兒子又未接聽，信以為真，來到郵局欲匯出150萬元給歹徒，換取兒子的自由。