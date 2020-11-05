員警愛賭成性 賭輸沒錢竟偷同事錢遭訴

現任職金門縣警局金城警分局員警的盧姓男子，2年前在新北市土城警分局任職期間，因愛賭成性，賭輸缺錢竟在派出所內偷同事現金，新北市警局督察室調查後將他移送，新北地檢署今依竊盜罪起訴。

警專25期畢業的盧姓男子任警職已10多年，2018年任職新北市警土城分局土城及金城派出所期間，因迷上運動彩券，輸多贏少缺錢花用，竟在派出所辦公室及寢室，趁同事不注意之際，行竊財物多達15次，得手金錢約5萬多元。

盧男是金門人，還曾以可低價代購金門高梁酒為由，向被害人張姓男子收取2萬8800元，卻未依約交付，盧男去年10月調職金門。

新北市警局督察室接獲檢舉調查後，今年2月將盧男從金門通知回台，詢後移送新北檢署偵辦。