婦人挑戰徒步環島 暖心警提供空地協助紮營

有2名年約45歲高雄市婦人為完成徒步環島夢想，3日傍晚行經花蓮豐濱鄉，因沿途人煙稀少，2人擔心露天紮營會有危險，於是前往豐濱分駐所向員警求助，員警將分駐所旁的空地供她們紮營，讓2名婦人非常高興，並與協助紮營警員黃柏瑋合影留念，感謝警方協助。

2名婦人日前由高雄市出發後，3日到達豐濱鄉，因天色昏暗，想找地方紮營，卻擔心慌郊野外有危險，於是向警方詢問，是否能幫忙找安全且適合露營的地方。豐濱分駐所長吳明遠、警員黃柏瑋在了解困境後，想起分駐所旁一處有遮蔽的空地可給兩人紮營，讓她們可以放心休息。

經員警詢問，原來2名婦人計畫以2個月的時間，完成徒步環島的夢想，從高雄市出發到達豐濱鄉已歷經15天，一路上不僅欣賞到東部各地的美麗風景，也體會到濃濃人情味，在完成營帳搭建後，婦人特別拿徒步環島的牌子和協助紮營的警員黃柏瑋合影留念，感謝員警的熱心協助。