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正義哥目擊亂丟垃圾制止 2男持球棒怒嗆「別管閒事」

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市一名熱心「正義哥」昨晚在中山區通仁街一帶，發現有人亂丟垃圾，出言要對方撿起來，沒想到汽車內出來2名男子，各持1友球棒向他嗆聲「別管閒事」，正義哥將影片貼上網，引發網友議論。警方依影片等相關資料追查，將通知2男到案說明，依法偵辦。

今天有一名網友在臉書社群「基隆大小事」貼出一段影片，貼文者說，地上垃圾是他的， 叫他撿起來就拿球棒下來。影片顯示有2名男子自車上各拿出1支球，走進就嗆「跟你沒關係吧，不用管閒事吧，你那麼熱心你來撿」，地上有被丟棄紙杯

市警第四分局偵查隊說，經查在社群流傳影片，2名男子是在昨晚11點多，在中山區通仁街一帶任意丟廢垃圾，一名熱心民眾上前制止進而產生口角，民眾持球棒上前理論，引發網友討論。

中華路派出所在影片貼上網即介入處理，聯繫貼文民眾到所製作相關報案筆錄，但他向員警表示，沒有受到傷害並不願意報案。警方仍依影片等相關資料追查，掌握行為人身分並通知到案說明後函請基隆地檢署偵辦。記者今天前往現場還可看到地上有1個紙杯。

第四分局呼籲，遇有相關糾紛案件，千萬不要輕易自身下車處理，以避免不必要事端，可向警方報案，警方會以最快的速度到場處理保障民眾安全。

正義哥目擊亂丟垃圾制止，2男持球棒怒嗆「別管閒事」。圖／取自基隆大小事
正義哥目擊亂丟垃圾制止，2男持球棒怒嗆「別管閒事」。圖／取自基隆大小事
正義哥目擊亂丟垃圾制止，2男持球棒怒嗆「別管閒事」。圖／取自基隆大小事
正義哥目擊亂丟垃圾制止，2男持球棒怒嗆「別管閒事」。圖／取自基隆大小事

基隆 紙杯

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