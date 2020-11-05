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通緝犯遇路檢棄車搭上小黃仍遭逮 向警喊8次「不要弄我」

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

劉姓男子是竊盜通緝犯，他今天駕車行經保安警察大隊在萬華設置的路檢點，心虛闖越逃逸，再棄車搭上一台小黃。保大警方兵分多路攔查，成功攔到劉搭乘的小黃；豈料劉不放棄逃逸，下車不斷與警方拉扯，大喊8次「不要弄我拉」，最後氣力全失遭逮。

警方表示，今天早上11點10分，劉男（23歲）開車載友人行經萬大、富民路口的路檢點，未受檢加速闖越，開進一旁的果菜市場，撞爛攤架後，棄車搭上計程車逃逸。

警方跟進果菜市場，兵分巷內多處路口包圍，不久後看見一輛計程車，上前攔查發現就是劉男所乘。

警方要劉先下車，劉假裝配合，下車後又失控逃脫，不過他的手早被警方扣住，前後喊了8次「不要弄我拉」，最後氣力全失，束手就擒遭上銬，逮回警局偵辦。

據調查，劉是竊盜通緝犯，還隨身攜帶辣椒水，所幸他未出手使用辣椒水前，被警方壓制，被依妨害公務罪嫌送辦。

劉假裝下車，又突然奮力逃脫，警方扣住他的手，劉喊了8次「不要弄我」，最後氣力全失遭逮。記者蔡翼謙／翻攝
劉假裝下車，又突然奮力逃脫，警方扣住他的手，劉喊了8次「不要弄我」，最後氣力全失遭逮。記者蔡翼謙／翻攝

計程車 通緝 竊盜

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