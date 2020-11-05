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上班時間穿著休閒購物 警起疑一口氣查獲5逃逸移工
台中市霧峰警分局大里分駐所警員蘇偉誠、王珏上午巡邏時，只因看到1名外籍移工搭計程車到超商買東西，因是上班時間，移工卻穿著休閒，因此上前盤查，並連同計程內一口氣查獲5名失聯外勞，訊後已依入出國及移民法移送移民署台中專勤隊等候遣返，同時將清查上游雇主，追查藏匿地點。
據指出，進超商買東西的移工坦承已失聯1年多，警員看他手上拿著數瓶飲料，且計程車未離去，接著又在車上查獲另4名失聯移工。他們向警方說，來台後原本在工廠上班，因不適應才會逃逸，逃逸期間以四處打零工維生，但5人對於在何處打工都避重就輕，不願透露工作地點及住居所。
警方說，新冠肺炎疫情期間，失聯移工恐成防疫破口，查獲失聯移工，將有助於疫情防制。也希望民眾莫抱持僥倖心態僱用失聯移工，若違反就業服務法規定經查獲確認違法，將處新台幣15萬元以上75萬元以下罰鍰，5年內再犯者，將處3年以下有期徒刑，拘役或科或併科120萬元以下罰金。
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