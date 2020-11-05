影／疑不滿友人被警帶走 17歲少年用三秒膠破壞8輛警用機車

花蓮警分局中山派出所警員於2日清晨5點左右，處理酒吧鬧事案件，將2桌客人帶回所內偵辦。沒想到一名17歲王男疑因不滿朋友被警察帶走，竟用3秒膠灌入警用機車鑰匙孔，導致警方要騎車巡邏無法啟動，調閱監視器才發現犯行。警方表示，王男涉嫌妨礙公務罪最重可關5年，一定從嚴偵辦。

花蓮市區一間酒吧2日發生2桌客人發生口角，警方獲報出動快打警力噴辣椒水，立即壓制雙方，將21歲田男、20歲潘男，以及19歲林男共3人帶回派出所保護管束偵訊。王男得知朋友田、潘被警方帶走，疑似心生不滿，於當天清晨6點多，在中山派出所前使用3秒膠，強灌8輛警用機車鑰匙孔洩憤。

王男犯行導致員警無法出勤，有4輛必須更換鎖頭，其餘機車需將結塊的膠水清除後才能上路，機車維修費用約2萬元，已通知王男到案說明，並告知其父母賠償維修費用。警方指出，派出所共17名警員、14輛機車，已從其他派出所調用機車備用，不影響巡邏勤務。