影／中年男疑朝頭開槍死亡 因白牌車生意遇疫情沒收入

55歲黃姓男子今天在台中市大甲區的住家疑似開槍往自己頭部開一槍，送醫急救不治。

他留遺書說對不起媽媽，據了解，他是白牌車司機，經常開車載旅客到台中機場，今年新冠肺炎至今，他幾乎沒有經濟來源，研判可能是因為經濟受影響。

警方調查，55歲黃姓男子今天中午和父母在大甲區住家吃飯後，跟父母說要到二樓，沒幾分鐘二樓傳出槍聲 ，重聽的80歲母親上樓查看，發現兒子倒在血泊中，長子剛好回到家，叫長子打119救護車，送他到大甲光田醫院急救仍不治。

據了解，黃男長期開九人座休旅車到台中機場載客，疫情發生後，他的載客生意一落千丈，沒有經濟來源，和80歲的父母同住又不敢說出心事，警方在現場找到一把手槍，彈匣內有9顆子彈，一封遺書，只寫「媽，對不起」。

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