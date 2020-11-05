聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／中年男疑朝頭開槍死亡 因白牌車生意遇疫情沒收入
55歲黃姓男子今天在台中市大甲區的住家疑似開槍往自己頭部開一槍，送醫急救不治。
他留遺書說對不起媽媽，據了解，他是白牌車司機，經常開車載旅客到台中機場，今年新冠肺炎至今，他幾乎沒有經濟來源，研判可能是因為經濟受影響。
警方調查，55歲黃姓男子今天中午和父母在大甲區住家吃飯後，跟父母說要到二樓，沒幾分鐘二樓傳出槍聲 ，重聽的80歲母親上樓查看，發現兒子倒在血泊中，長子剛好回到家，叫長子打119救護車，送他到大甲光田醫院急救仍不治。
據了解，黃男長期開九人座休旅車到台中機場載客，疫情發生後，他的載客生意一落千丈，沒有經濟來源，和80歲的父母同住又不敢說出心事，警方在現場找到一把手槍，彈匣內有9顆子彈，一封遺書，只寫「媽，對不起」。
自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言