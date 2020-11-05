聽新聞
test
0:00 / 0:00
轎車困平交道遭自強號撞毀 警送辦婦人台鐵也要求償
台鐵台南後壁上茄苳平交道路口，今發生受困平交道轎車，遭自強號列車撞毀，自強號車頭破洞，轎車駕駛張姓婦人經警方偵訊後，依公共危險罪嫌送辦，台鐵也將對婦人追究損害賠償，警方也重申，路經平交道路口，務必保持淨空重要性。
42歲張姓婦人今上午開車途中經過該平交道時，因平交道前方約30公尺外台一省道路口交通號誌變化，回堵車陣卡在平交道閃避不及，遭北上自強號迎面撞上，車尾嚴重凹顯扭曲變形，婦人幸運僅受驚魂。旁人說，約僅差30公分，婦人恐性命不保。
事故發生後，張婦被鐵路警察局高雄分局新營派出所帶回偵訊，她驚魂未定無奈說，事件發生太快，根本來不及，被卡在車陣中要逃已經來不及。警方雖同情其遭遇，但行為觸及違反公共危險罪嫌，中午偵訊後依法送辦。
台鐵新營派出所郭台和呼籲，路經平交道路口，與前方車輛一定要淨空，切勿緊跟避免受困發生危險，他說，類似事件層出不窮，不少人更因開車經驗不足，甚至賠上寶貴性命。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言