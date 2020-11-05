轎車困平交道遭自強號撞毀 警送辦婦人台鐵也要求償

台鐵台南後壁上茄苳平交道路口，今發生受困平交道轎車，遭自強號列車撞毀，自強號車頭破洞，轎車駕駛張姓婦人經警方偵訊後，依公共危險罪嫌送辦，台鐵也將對婦人追究損害賠償，警方也重申，路經平交道路口，務必保持淨空重要性。

42歲張姓婦人今上午開車途中經過該平交道時，因平交道前方約30公尺外台一省道路口交通號誌變化，回堵車陣卡在平交道閃避不及，遭北上自強號迎面撞上，車尾嚴重凹顯扭曲變形，婦人幸運僅受驚魂。旁人說，約僅差30公分，婦人恐性命不保。

事故發生後，張婦被鐵路警察局高雄分局新營派出所帶回偵訊，她驚魂未定無奈說，事件發生太快，根本來不及，被卡在車陣中要逃已經來不及。警方雖同情其遭遇，但行為觸及違反公共危險罪嫌，中午偵訊後依法送辦。