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網友人身攻擊挨告願致歉 黃捷：應為言論負責

中央社 / 高雄5日電

高雄市議員黃捷今天說，盼網友為自己言論負責。本報系資料照／記者楊濡嘉攝影
高雄市議員黃捷今天說，盼網友為自己言論負責。本報系資料照／記者楊濡嘉攝影
黃姓女子日前在網路發表偏激不堪言論攻擊高雄市無黨籍市議員黃捷遭黃捷提告。黃女昨晚到案坦承用字過分，願當面道歉；黃捷今天則說，盼網友為自己言論負責。

黃捷今天向中央社記者表示，既已報案就由司法解決，盼網友展現誠意，為自己的言論負責；網友言論不僅傷害了她，也污衊很多人，促網友要省思。

黃捷日前發表同志大遊行等言論，遭黃姓女網友在網路以偏激不堪的言語批評，黃捷認為此舉已構成網路性羞辱、性霸凌人身攻擊，也是對同志遊行的污衊，昨天已報案要提告妨害名譽等。

黃捷在臉書（Facebook）貼文指出，收到熱心朋友提醒，黃姓網友在臉書公開表示不爽她發表及參加同志大遊行，還用偏激不雅的言語形容她與同志大遊行等，誇張的性霸凌言論，輕則以帶有羞辱的字眼，重則合成散播私密照片騷擾恐嚇等，因此不再隱忍。

高雄市警察局鳳山分局受理黃捷報案並完成筆錄後，昨天掌握發文當事人，晚間8時許傳喚黃女到案。

黃女到案後坦承用字過分，但堅稱不是針對黃捷，請黃捷不要對號入座，如果相關言論讓黃捷感到不舒服願意當面致歉，事後也已經關閉臉書。警方訊後將黃女依刑法309條公然侮辱罪移送高雄地檢署偵辦。

黃捷 同志遊行

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