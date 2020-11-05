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女搭捷運遭剪髮 警逮涉案男大學生：因為搭電梯無聊
一名約20多歲女子日前在捷運內湖站搭電扶梯時遭人剪髮，警方事後逮捕涉案一名19歲李姓大學生，他供稱，因搭電梯無聊才拿小剪刀犯案。警方表示，已告誡李男不可再犯。
台北捷運警察隊今天指出，有民眾日前在社群網站Dcard貼文指稱在捷運內湖站無故遭路人剪髮，經查，案發時間為10月26日晚間10時許，一名年約20多歲女性乘客向捷運站務人員通報遭人剪髮。
警方事後布線查緝，昨天深夜10時許在捷運南港展覽館站3號出口，對面公車站逮捕涉案的李姓男子，經查，19歲李男為大學生，他到案後供稱，因搭乘電扶梯時無聊，一時興起才拿小剪刀犯案。
警方指出，因被害人當時未報案，但案件發生後，引起民眾恐慌，立即布線積極查緝，也循線逮捕涉案的李姓男子到案，並告誡李男不可再犯，若當事人出面提告，就依法送辦。
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