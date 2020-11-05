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影／小四女學童沒吃完營養午餐 竟遭女老師以水管抽打
南投縣一名小4女童因營養午餐沒有吃完，竟遭老師以塑膠水管抽打，導致學生心理受影響，南投縣議員曾振炎今天質疑，現在已經零體罰，老師竟失控以水管體罰學生，要求教育處應該輔導老師，如果還無法改善，就應該讓老師退休，維護校園零體罰。
南投縣教育處長陸正威說，教育基本法2005年便規定零體罰，這名老師行為已違反相關規定，相當不妥，校方事後已召開校評會及考核委員會，考量老師初犯做出記申誡處分，並要求老師們應採正向管教，不能再有體罰情形發生。
曾振炎說，南投縣一名小四女學童剛轉學到南投沒多久，但上月卻遭女老師體罰，原因不是學生搗蛋、調皮，而是因營養午餐沒吃完，老師要求全部吃完，女童不配合，就遭老師以水管抽打。女童因為害怕，第二天不想上學，家長追問才知道女兒遭老師以水管抽打，女童大腿有好幾道抽打過的瘀腫痕跡，讓家長不捨。
因為女學童身心受創，他陪家長到學校協調，女老師卻態度不佳，讓家屬相當氣憤。他詢問教育處國教科長紀忠良，如果孩子被這樣體罰，能夠接受嗎？希望教育處一定要督促所有學校落實「零體罰」，讓學生安心求學。
校方說，女老師平時教學認真，為了讓學生不要浪費食物，求好心切才打學生，女老師已有30年教學資歷，女老師表達悔意，且取得家長諒解，學校也針對師生雙方輔導。教育處也要求所有學校落實校園零體罰，讓學生安心求學。
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