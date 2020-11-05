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路不熟就登山 新北男到桃園四稜野溪溫泉迷路警消救人

聯合報 / 記者鄭國樑/桃園即時報導

家住新北市的蘇姓男子（42歲）昨天獨自騎機車上桃園市復興山區，今天在四稜野溪溫泉疑體力不支又迷路，趁手機有訊號向大溪警分局報案，警方與消防局搜救隊員耗費5個多小時找人、救人，總算把他帶到台7線路邊安全離開。

大溪分局光華派出所上午約7點接獲報案後，調派警員宋政章前往，並聯絡巴陵消防分隊及林務局人員協助前往搜救，搜救隊伍10點30分許發現蘇男，初步檢視沒有受傷，於是提供麵包及飲水補充體力後，再花近2小送蘇到台7線58.5公里處登山口。

蘇男從網路得知復興區四稜野溪溫泉，昨天獨自一人騎著機車前往，因對山區路不熟，當時就想報案求救，因手機沒訊號，邊走邊找訊號體力透支，最後在山區睡覺度過一晚，隔天醒來發現手機有訊號馬上打電話報警求援。

警、消到達現場時，蘇體力不支，於是用擔架固定接駁，今天中午12點25分完成任務，後續由消防隊送醫檢查。

警方對蘇男幾乎沒準備就一人上山難認同，呼籲山上天候瞬息萬變前往山區一定要注意氣候，並結伴而行，衡量自身體能狀態，攜帶良好通訊裝備、備妥食物及飲水天候不良須三思而行，避免發生意外。

警、消先提供男子食物飲料。記者鄭國樑／翻攝
警、消先提供男子食物飲料。記者鄭國樑／翻攝
男子雖補充食物還是走不動。記者鄭國樑／翻攝
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溫泉 巴陵

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