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台鐵嘉義電力段員工觸電63%燒燙傷 勞檢所調查疏失
台灣鐵路管理局嘉義電力段黃姓員工，今天凌晨在嘉義市國華街平交道維修線路時，不慎觸電從高處跌落，救護人員到場，男子胸背與手腳有嚴重燒燙傷，送嘉義基督教醫院急救後，已再轉送大林慈濟醫院救治。
大林慈濟醫院表示，26歲黃姓男子，全身約63%二度燒燙傷，主要部位在臉部、前肢、後背、左上肢、右下肢等部位，目前仍在加護病房治療中。
嘉義市社會處表示，本案台鐵已通報工安意外，勞動部南區勞檢所已到嘉義調查，台鐵是否涉及疏失，是否做好勞工安全措施。
嘉義市消防局今天凌晨接獲報案，國華街平交道附近有鐵路維修人員遭高壓電電擊受傷，救護人員到場，黃姓男子背部雙手雙腳有2度燒燙傷，意識清楚；現場人員轉述，黃男維修作業時，被高壓電擊受傷，從高處摔落地面，救護員立即將黃送往嘉義基督教醫院急救。
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