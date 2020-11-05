台鐵嘉義電力段員工觸電63%燒燙傷 勞檢所調查疏失

台灣鐵路管理局嘉義電力段黃姓員工，今天凌晨在嘉義市國華街平交道維修線路時，不慎觸電從高處跌落，救護人員到場，男子胸背與手腳有嚴重燒燙傷，送嘉義基督教醫院急救後，已再轉送大林慈濟醫院救治。

大林慈濟醫院表示，26歲黃姓男子，全身約63%二度燒燙傷，主要部位在臉部、前肢、後背、左上肢、右下肢等部位，目前仍在加護病房治療中。

嘉義市社會處表示，本案台鐵已通報工安意外，勞動部南區勞檢所已到嘉義調查，台鐵是否涉及疏失，是否做好勞工安全措施。