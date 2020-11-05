台中大甲男子疑在住處朝頭部開槍自殺 送醫急救不治

台中市大甲區今天發生男子在家開槍自殺案，急救中。記者游振昇／翻攝 台中市大甲區今天發生疑開槍自殺案，黃姓男子在家拿手槍對自己頭部開一槍，送醫急救不治。

據了解，56歲黃男今天在大甲區甲后路住處，對自己頭部開一槍後昏迷，槍聲引起注意，警方到場時他已昏迷，救護車送到大甲光田醫院急救，隨即宣告不治，警方正調查他開槍原因，和槍枝來源中，初步發現他留遺書說「對不起媽媽」。

【中央社／台中5日電】

台中市大甲區55歲黃姓男子，今天中午在家和母親吃完飯後，在樓上房間舉槍自戕，現場遺留一紙和母親道歉的遺書，家人報案送醫，經搶救傷重不治。警方調查釐清槍枝來源、案發原因。

台中市大甲警分局今天中午接獲通報，黃姓男子在家舉槍自戕，家人被槍聲驚嚇上樓查看發現，趕忙將男子送醫，但經搶救傷重不治。警方獲報到場，現場發現一紙疑似男子所留的遺書，文字內容向媽媽道歉。

初步了解，黃男平時擔任機場接送計程車司機，母親近日未曾聽過他有經濟上的壓力，今天中午他和母親吃完飯後隨即上樓，後來母親被一聲槍響驚嚇，上樓查看，發現兒子舉槍自戕。

警方在現場發現另9枚子彈，有關槍枝來源以及男子自戕原因，有待警方調查釐清。

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