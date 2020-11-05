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母加班沒來接...9歲女童背書包獨坐暗巷飢寒交迫

聯合報 / 記者蔡維斌／連線即時報導

雲林縣麥寮分駐警員林斈諭、陳豐鑫、羅智遠昨晚執行巡邏，在小學附近暗巷，發現一名背著書包獨自蹲坐路旁的女童，冷冽北風中又餓又冷低頭微微發抖，冬夜路暗，小女孩等不到父母來，警員擔心其安危將她帶回警所，進而發現她的兩個哥哥也不知去向，馬上動員找，不到1小時先後將3兄妹找回家，校園溫暖護安再添一樁。

「小妹妹這慢晚了怎還沒回家，爸媽呢？」警員林斈諭、陳豐鑫、羅智遠巡邏發現小妹妹獨坐暗巷，主動詢問才知女童等不到媽媽來接送，都已晚上七點多，巷弄裡人少路暗，女孩身上也沒錢，又冷又餓。

警員將女童帶回警所先行買晚餐讓她溫飽，女童說，媽媽可能又工作太晚才沒來接她，她的兩個哥哥也都連絡不上，家裡電話沒人接，警方一聽馬上趕往女童家中查看，只見也是讀小學的二哥在家，讀國一卻大哥不見了。

警員像找自己的孩子一般，馬上和國中校方聯繫，在校方協助下才在其祖父家中找到大哥，順利將3兄妹帶回家，虛驚一場。

警方得知女童家境清寒，父母在外地工作，每天回家時間不固定，小妹妹不知道媽媽加班趕不回來，才在學校附近一直等，警方得知女童父母為了工作，時間地點不固定，難能兩頭顧，除主動關懷，也透過急難救助協助他們，女童的爺爺揪感心

分局長張文峰表示，分局已與轄內各校建立聯繫窗口，並提高見警率，希望有需要警方協助的家長，也可隨時與警方聯繫，以保孩子安全。

走進家門的女童和哥哥見面，才露出幾絲笑容，警員見狀也感窩心。記者蔡維斌／翻攝
走進家門的女童和哥哥見面，才露出幾絲笑容，警員見狀也感窩心。記者蔡維斌／翻攝
警員帶著女童回家，發現其家境困苦，也主動發起急難救助，冬夜暗路暖警和女童身影，顯得格外溫暖。記者蔡維斌／翻攝
警員帶著女童回家，發現其家境困苦，也主動發起急難救助，冬夜暗路暖警和女童身影，顯得格外溫暖。記者蔡維斌／翻攝

加班

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