男子騎機車遭左轉「鬼切」驚險逃死劫

蕭姓男子今天騎機車行經南投市平和街與一輛突然左轉機車發生碰撞，蕭男連人帶車噴向對向車道，對向駛來的皮卡車駕駛反應快趕緊閃避，讓蕭男幸運逃過一劫，僅受擦傷。

61歲曾姓男子上午騎機車行駛南投市平和街西向，接近一家機車行時，突然往左轉打算跨越雙黃線進入機車行換機油，同方向騎機車的蕭姓男子閃避不及與曾男發生碰撞，連人帶車噴往對向車道，此時一輛皮卡車剛好對向駛來，趙姓駕駛見狀猛力右打方向盤閃避，蕭男才未被車輪輾過，僅輕微擦撞皮卡車前保險桿，幸運逃過一劫。

蕭男表示，騎機車行經平和街時，曾男突然從外側往左轉，兩人碰撞後都倒地，他再撞到對向駛來汽車前保險桿；對方曾男車禍後向他透露突然往左轉的原因，是打算跨越雙黃線進入機車行換機油。

皮卡車趙姓男駕駛說，當時車速約20公里，看到機車擦撞衝過來，趕緊猛打方向盤閃避，不然可能就輾過蕭男，「他（指蕭男）就完蛋了」。

蕭男腳踝擦傷，拒絕由消防局救護車送醫，自行到醫院包紮傷口，曾男則是四肢擦傷，意識清楚，由中興消防分隊救護車送往衛生福利部南投醫院；警方獲報到場處理，針對留在現場的趙男、蕭男進行酒測，兩人都無酒精反應，詳細肇事原因持續由警方釐清。

這起車禍發生時，附近軍功橋也有一件機車與貨車碰撞事故。軍功橋這件車禍由南投消防分隊出勤，將23歲腳部擦傷的陳姓機車騎士送往南投醫院，平和街車禍就由中興消防分隊支援救護勤務。