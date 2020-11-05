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A到機車僅留字條被質疑肇逃 老公未報警恐被老婆罵慘
新北市1名李小姐今天清晨駕駛BMW轎車在林口區不慎擦撞路旁機車，她急著上班逕自離開，請丈夫到場處理，最後僅留下字條並未報案，結果被路人拍照貼網質疑肇逃，警方將依法開罰。網友笑稱：老公沒把事情辦好，恐怕少不了挨一頓罵！
李小姐是在清晨7時許，開車經過林口區文化三路一段39巷口時，先擦撞1輛停放路邊的機車，機車可能有倒下又碰撞到其他機車。她聲稱下車查看，一時找不到對方車主，又趕著上班，於是打電話請丈夫到場幫忙處理，自己先行離開。
但是她的丈夫一樣無法找到車主，便在被撞機車上留字條寫下聯絡方式，以示負責，就離開了。當時有熱心路人拍下李女的黑色BMW轎車照片，貼到林口地區臉書社團，想告知被害機車車主，並質疑李女涉嫌肇事逃逸。
警方看到臉書貼文主動介入調查，陸續通知被害車主與肇事駕駛釐清案情，將告誡李女和陳姓丈夫，即使沒有肇逃的犯意，行為仍已違反交通規則，依照道路交通事故處理辦法，當發生無人傷亡交通事故，除非雙方當事人當場自行和解，否則必須通知警察機關。
此案將等李女今天下班之後向林口警分局到案說明時，依照道路交通管理處罰條例第62條，告發未依規定處置。警方並且再次提出呼籲，發生交通事故無論有無人員傷亡，應即報案等候警方處理，以利釐清案發過程及相關責任，避免後續不必要爭議。
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