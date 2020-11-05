快訊

丟不得！喬治亞州選情告急 川普團隊內部辭職氛圍濃

國會爆衝突！藍委鄭天財潑咖啡 馮世寬脫衣叫陣：我怕你啊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

A到機車僅留字條被質疑肇逃 老公未報警恐被老婆罵慘

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名李小姐今天清晨駕駛BMW轎車在林口區不慎擦撞路旁機車，她急著上班逕自離開，請丈夫到場處理，最後僅留下字條並未報案，結果被路人拍照貼網質疑肇逃，警方將依法開罰。網友笑稱：老公沒把事情辦好，恐怕少不了挨一頓罵！

李小姐是在清晨7時許，開車經過林口區文化三路一段39巷口時，先擦撞1輛停放路邊的機車，機車可能有倒下又碰撞到其他機車。她聲稱下車查看，一時找不到對方車主，又趕著上班，於是打電話請丈夫到場幫忙處理，自己先行離開。

但是她的丈夫一樣無法找到車主，便在被撞機車上留字條寫下聯絡方式，以示負責，就離開了。當時有熱心路人拍下李女的黑色BMW轎車照片，貼到林口地區臉書社團，想告知被害機車車主，並質疑李女涉嫌肇事逃逸。

警方看到臉書貼文主動介入調查，陸續通知被害車主與肇事駕駛釐清案情，將告誡李女和陳姓丈夫，即使沒有肇逃的犯意，行為仍已違反交通規則，依照道路交通事故處理辦法，當發生無人傷亡交通事故，除非雙方當事人當場自行和解，否則必須通知警察機關。

此案將等李女今天下班之後向林口警分局到案說明時，依照道路交通管理處罰條例第62條，告發未依規定處置。警方並且再次提出呼籲，發生交通事故無論有無人員傷亡，應即報案等候警方處理，以利釐清案發過程及相關責任，避免後續不必要爭議。

李女的丈夫在機車上張貼字條，並未報警處理。記者林昭彰／翻攝
李女的丈夫在機車上張貼字條，並未報警處理。記者林昭彰／翻攝
熱心路人拍下肇事的黑色BMW轎車照片，貼到林口地區臉書社團。記者林昭彰／翻攝
熱心路人拍下肇事的黑色BMW轎車照片，貼到林口地區臉書社團。記者林昭彰／翻攝
李小姐開車不慎擦撞路旁機車，因為急著上班逕自離開。記者林昭彰／翻攝
李小姐開車不慎擦撞路旁機車，因為急著上班逕自離開。記者林昭彰／翻攝
李小姐開車不慎擦撞路旁機車，因為急著上班逕自離開。記者林昭彰／翻攝
李小姐開車不慎擦撞路旁機車，因為急著上班逕自離開。記者林昭彰／翻攝

林口 車主 事故

延伸閱讀

影／男子酒駕在市區道路走S形 接連碰撞3車涉肇逃

妻子阻肇逃！陸男當街拿磚塊砸死 路人怕到只敢圍觀

小黃意外錄到車禍全程 速交一旁巡邏警查出肇逃對象

14年小黃開超過74萬公里有雜音 擦撞機車肇逃判無罪

相關新聞

A到機車僅留字條被質疑肇逃 老公未報警恐被老婆罵慘

新北市1名李小姐今天清晨駕駛BMW轎車在林口區不慎擦撞路旁機車，她急著上班逕自離開，請丈夫到場處理，最後僅留下字條並未報...

24歲短褲正妹獨坐中壢車站外引熱議 父無奈：不是第一次

桃園市中壢火車站傳出有名年輕長髮女子穿著短褲、外套，提著一個粉紅色行李箱，獨自一人坐在車站外的角落，身前還擺著一個泡麵紙...

台鐵員工誤觸調車線 送醫搶救全身60%以上灼傷

今天凌晨台鐵驚傳勞安意外。台鐵證實一名年資逾3年電務人員在進行定期設備保養時，因為施做範圍太寬，誤觸未被封鎖的拖上線。目...

母加班沒來接...9歲女童背書包獨坐暗巷飢寒交迫

雲林縣麥寮分駐警員林斈諭、陳豐鑫、羅智遠昨晚執行巡邏，在小學附近暗巷，發現一名背著書包獨自蹲坐路旁的女童，冷冽北風中又餓...

百億總裁涉博弈集團幕後金主 被逮前在廟裡拜拜

台中檢警昨天下午在彰化逮捕涉嫌為博弈網路賭博集團幕後金主莊周文，遭通緝中，莊周文昨天傍晚在彰化一間寺廟參拜時被逮捕，廟方...

行駛國道三號對向突飛不明物體 轎車擋風玻璃無辜遭殃

一名27歲簡姓男子昨天下午1點46分左右駕駛汽車行經國道三號北向375.8公里時，突然被對向車道飛來疑似木頭的不明物體砸...

大雅分局正妹警花是柔道黑帶3段高手 曾獲柔道賽冠軍

台中市警局大雅分局大雅派出所女警陳姵羽身高160公分，外型清秀、笑容甜美，卻是柔道黑帶3段高手，曾榮獲女子柔道比賽甲組冠...

國1中壢段車禍 變換車道不慎擦撞前方休旅車致翻覆

桃園市中壢區1台黑色休旅車昨天下午1點許，行經國道1號南向59.5公里，從桃園往平鎮方向，疑似遭後方變換車道的白色轎車擦...

大學生與友人、三女投宿摩鐵卻被踹下床 持刀殺傷對方

葉姓大學生5月間與吳姓友人及3名女子，到夜店狂歡後，一同投宿休閒旅館，深夜葉被吳用腳踹下床，葉氣憤下，至小北百貨買菜刀，...

改善昏暗路段 彰濱公益服務協進會捐爆閃燈警示給警局

民眾關心路平、燈亮等基礎設施，彰濱公益服務協進會今天捐贈20組太陽能紅藍爆閃警示燈給和彰化縣和美警分局，希望改善原有不足...

超車爆衝突！兩車不爽超車擋車 3男攔路球棒砸車被法辦

台南市七股區台17線及南38線往出路段，4日下午5點多下班時間，張姓與胡姓男子駕車同向行駛，因為超車糾紛，胡姓男子車內3...

影／酒駕自撞翻車四車輪朝天 網友虧爆：撞到香蕉嗎？

靠近北捷迴龍站的新北市新莊區中正路，是路幅寬敞的省道台1甲線，3日晚間7時50分在華南銀行門前，發生1輛小轎車自撞中央分...

熱門新聞

24歲短褲正妹獨坐中壢車站外引熱議 父無奈：不是第一次

彰化男醫師偷拍護理師、女醫師如廁 被判刑6個月

百億總裁涉案逃2個多月今落網 刑事局彰化市抓2人

被害人就活該被糟蹋？王世堅：女大生案罪證確鑿就死刑

明星高中男生愛慕女同學卻被封鎖 翻牆進校持刀刺傷她

前嘉義長庚眼科名醫涉詐領健保費 昔日同事感驚訝

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。