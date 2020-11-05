行駛國道三號對向突飛不明物體 轎車擋風玻璃無辜遭殃

一名27歲簡姓男子昨天下午1點46分左右駕駛汽車行經國道三號北向375.8公里時，突然被對向車道飛來疑似木頭的不明物體砸中右邊前擋風玻璃，簡男事後將行車紀錄器畫面分享到臉書社團，他表示，本來想說可以繼續開，結果過沒多久左後輪爆胎，只好靠路肩停車報警。

影片中可看見，簡男車輛原本平穩的開在外側車道，突然對向車道飛來一個不明物體直接砸中轎車擋風玻璃，車體震了一下，擋風玻璃出現蜘蛛狀裂痕，過沒多久簡男淡定的將車輛停靠路肩，等候警方到場。