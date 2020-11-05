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大雅分局正妹警花是柔道黑帶3段高手 曾獲柔道賽冠軍
台中市警局大雅分局大雅派出所女警陳姵羽身高160公分，外型清秀、笑容甜美，卻是柔道黑帶3段高手，曾榮獲女子柔道比賽甲組冠軍。她因外表亮麗，加上服務親切，讓許多民眾印象深刻。
出生於體育世家的陳姵羽，國小就開始學習柔道，一開始是為了防身，後來經常代表學校四處參賽。
陳姵羽2017年報考警察四等考試，前年受訓完畢，從警生涯雖短，但因具有紮實的柔道底子，面對嫌犯叫囂或控制酒醉民眾時，她都能沉穩以對，並未因自己身形嬌小而怯步；閒暇時她也會跟同仁分享防身心得，她說，加入警察大家庭，團隊安全比什麼都重要。
陳姵羽表示，練習柔道過程，教練常說「很多事情不是看見希望才去努力，而是努力了才能看見希望」。員警辦理案件也是同樣道理，過程雖錯綜複雜，但秉持想要突破的心，最後都能看到民眾充滿感激的笑容。
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