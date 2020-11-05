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國1中壢段車禍 變換車道不慎擦撞前方休旅車致翻覆
桃園市中壢區1台黑色休旅車昨天下午1點許，行經國道1號南向59.5公里，從桃園往平鎮方向，疑似遭後方變換車道的白色轎車擦撞車尾，當場翻覆。所幸車上駕駛、乘客2人，兩人皆意識清楚，已送往敏盛醫院治療。
國道警方表示，下午1點5分獲報趕往現場，發現1台汽車翻覆，兩車占用內線及中線車道，便派遣2部巡邏車前往，並通知交控中心派救護車及緩撞車維護現場安全。事故現場於1點44分排除，經查2車駕駛經酒測皆無飲酒。
該車禍發生於國道1號南向59.5公里，當時2車行駛於中線，疑似肇事的轎車，欲變換車道至內線車道，右前車頭不慎擦撞休旅車左後車尾，導致休旅車翻車。
翻覆的休旅車駕駛、乘客當下已自行脫困。駕駛46歲陳男，左耳疼痛及肢體疼痛；乘客45歲李姓女子，肋骨及肢體疼痛，所幸兩人皆意識清楚，已送往敏盛醫院治療。
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