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台鐵員工誤觸調車線 送醫搶救全身60%以上灼傷

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導

台鐵證實一名年資逾3年電務人員在進行定期設備保養時，因為施做範圍太寬，誤觸未被封鎖的拖上線。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
台鐵證實一名年資逾3年電務人員在進行定期設備保養時，因為施做範圍太寬，誤觸未被封鎖的拖上線。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
今天凌晨台鐵驚傳勞安意外。台鐵證實一名年資逾3年電務人員在進行定期設備保養時，因為施做範圍太寬，誤觸未被封鎖的拖上線。目前正送往大林慈濟醫院搶救中，現場回報，該名傷者全身超過60%以上面積灼傷。

今天凌晨0時50分許，台鐵第一線員工正施做民雄到嘉義之間的鐵件油漆工作。台鐵說，按照規定封鎖辦理油漆工作，斷電封鎖東西正線，旁邊有一條吊車用的拖上線沒有在斷電範圍內。

初步了解，該員可能施做範圍太寬，誤觸拖上線，涉及疏失部分勞動部南區勞檢所正在調查中。

至於該員傷勢，台鐵說，現場人員回報，該員全身60%以上灼傷，已送至大林慈濟醫院，現在在加護病房持續搶救中。

【中央社／嘉義市5日電】

交通部台灣鐵路管理局嘉義電力段黃姓員工今天在嘉義市國華街平交道附近維修時，遭高壓電擊摔落地面，身體約63％的2度燒燙傷，有生命危險，正在大林慈濟醫院加護病房治療。

嘉義市政府消防局凌晨零時52分接獲民眾報案，指國華街平交道附近有鐵路維修人員被高壓電擊受傷，急需救護，立即調派救護車前往。

傷者26歲黃姓男子進行維修作業時，不慎被高壓電擊受傷，並從高處摔落地面，背部、四肢有約2度燒燙傷，意識清楚，送往嘉義基督教醫院急救。

不過，傷者傷勢嚴重，轉送大林慈濟醫院燒燙傷中心急救；院方表示，傷者身體約有63％的2度燒燙傷，集中在臉部、前胸、後背、左上肢及右下肢，情況嚴重，有生命危險，目前在加護病房治療。

台鐵說，黃姓男子趁列車沒行駛時段進行維修作業，意外發生原因需進一步調查釐清。

台鐵

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