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改善昏暗路段 彰濱公益服務協進會捐爆閃燈警示給警局

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

民眾關心路平、燈亮等基礎設施，彰濱公益服務協進會今天捐贈20組太陽能紅藍爆閃警示燈給和彰化縣和美警分局，希望改善原有不足，提高鄉親用路安全，轄區警方將針對產業道路、未達裝設交通號誌路段等處加裝爆閃燈警示民眾。

紅藍爆閃燈晚間閃爍的樣子就像警車經過，對民眾有警示作用，近年常被裝設在非市區昏暗路段，彰化縣內大都是由民間團體、宮廟、企業贊助設置，彰濱公益服務協進會榮譽會長尤瑞春說，爆閃燈對民眾路上行駛有警示作用，提醒用路人行車安全，尤其線西、伸港和和美鄉鎮許多道路死角更迫切需要，警示具有成效，因此連續多年捐贈給分局。

彰化和美警分局分局長金秋華指出，爆閃燈在戶外風吹日曬，1、2年就需要汰換，彰濱公益服務協進捐贈閃爆燈累計近百組，大都裝設在昏暗、易肇事路段，有助於提醒民眾放慢速度。

彰化和美警分局分局長金秋華（左）感謝民間捐贈爆閃燈。記者林敬家／攝影
彰化和美警分局分局長金秋華（左）感謝民間捐贈爆閃燈。記者林敬家／攝影
太陽能爆閃燈有使用年限，需定期汰換。記者林敬家／攝影
太陽能爆閃燈有使用年限，需定期汰換。記者林敬家／攝影
彰濱公益服務協進會今天捐贈20組太陽能紅藍爆閃警示燈給和和美警分局。記者林敬家／攝影
彰濱公益服務協進會今天捐贈20組太陽能紅藍爆閃警示燈給和和美警分局。記者林敬家／攝影

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