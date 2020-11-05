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24歲短褲正妹獨坐中壢車站外引熱議 父無奈：不是第一次
桃園市中壢火車站傳出有名年輕長髮女子穿著短褲、外套，提著一個粉紅色行李箱，獨自一人坐在車站外的角落，身前還擺著一個泡麵紙碗，有民眾將拍下照片PO上臉書社團網並報警，照片引起網友熱議，不少人前往關心。女子目前已由家人帶返家休息。其父無奈表示「已不是第一次」。
中壢警方表示，昨天晚上10點獲報稱，中壢車站周邊有女子逗留，經到場了解，該名女子是因精神狀況不佳而離家外出未歸，警方先行將她帶返所休息，提供熱食及茶水予其果腹，再通知家屬及社工至所，女子目前已由家屬帶返家休息。
據悉，該名24歲沈姓女子，已於車站附近徘迴遊蕩一周時間。過去就曾多次離家，家人管不動，警方也多次勸導，之前常坐在中壢車站旁的人行地下道，但近日因中壢臨時後站啟用，地下道封閉，才改坐在車站外。其父親對此不願多談，只是無奈表示「每次說了還是這樣」。
照片在臉書「爆廢1公社」粉專曝光，引發網友熱議，由於日前台南才發生女大生擄殺案，有不少網友擔心她發生意外，跑到現場關心，也有機車騎士於現場守候直到警方到場。有網友表示「前面有一個碗欸」、「好漂亮的遊民」、「曾在車站前速食店、超商前看過她在乞討」、「挑染髮、白淨漂亮」、「她當乞丐一段時間了，之前有好心媽媽勸她很久。」
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