影／汽車北宜公路跨雙黃線撞運雞貨車 引發火燒車釀2傷

新北市消防局今天凌晨獲報，坪林區北宜公路發生火燒車意外，消防人車趕抵現場時，發現汽車已全面燃燒，載運活雞的貨車車頭也起火，貨車上的活雞因因在雞籠裡逃生不及，慘變成烤雞，疑似肇事的汽車駕駛及乘客共2人受傷送醫，無生命危險，至於事故發生原因現由警方調查釐清中。

新北市消防局今天凌晨1時50分獲報，坪林區北宜公路約53公里處，發生火燒車意外，消防人車趕抵現場時，發生車禍的汽車及大貨車都已起火燃燒，汽車駕駛洪姓男子（30歲）傷勢為胸部擦挫傷、右腳骨折，乘客劉姓男子（32歲）傷勢為右手骨折、頭部擦傷流血及胸部擦挫傷，均由救護車送往北市萬芳醫院急救，均無生命危險。

新店警分局坪林分駐所及石嘈派出所員警獲報到場，經初步調查，這起火燒車意外疑似駕駛汽車的洪姓男子跨越雙黃線，不慎撞上對向劉姓男子（52歲）所駕駛從宜蘭載運活雞的大貨車所起。

據了解，車禍雙方均無酒駕，至於事故發生原因，有待傷者出院後進一步調查釐清。

【中央社／新北5日電】

一名洪姓男子駕駛的轎車今天凌晨行經北宜公路時，涉違規跨越雙黃線而與對向車道貨車對撞，車禍發生後起火燃燒，貨車上運送的雞隻一半遭燒死，車禍造成2人受傷，原因待查。

新店警分局今天表示，凌晨1時50分據報，指新北市坪林區北宜公路53公里處發生車禍，派員前往處置。

警方指出，坪林分駐所及石嘈派出所警力到場處理，初步調查洪姓男子所駕駛轎車，沿北宜公路新店往坪林方向行駛；車禍發生時，轎車涉跨越雙黃線而與對向車道劉姓男子駕駛的大貨車發生對撞後，起火燃燒。

警方表示，車禍造成洪姓男子胸部擦挫傷、右腳骨折，轎車乘客劉姓男子右手骨折、頭部擦傷流血，及胸部擦挫傷。兩人都無生命危險。

警方指出，傷者都送往台北市萬芳醫院診療，已經委託萬芳醫院代為抽血檢測酒測值；貨車駕駛劉姓男子沒有受傷，酒測值為0，車禍起火後即時逃生。

不過，火警造成兩輛車子都強烈燃燒，付之一炬，貨車上載運雞隻因受困雞籠而有一半葬身火窟。

車禍肇事原因，警方表示，初判是轎車涉違規跨越雙黃線，但實際原因還要進一步調查。警方呼籲，北宜公路彎道多，夜間視線不良，請駕駛遵守交通規則，切勿隨意超速與跨越雙黃線。