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影／汽車北宜公路跨雙黃線撞運雞貨車 引發火燒車釀2傷

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市消防局今天凌晨獲報，坪林區北宜公路發生火燒車意外，消防人車趕抵現場時，發現汽車已全面燃燒，載運活雞的貨車車頭也起火，貨車上的活雞因因在雞籠裡逃生不及，慘變成烤雞，疑似肇事的汽車駕駛及乘客共2人受傷送醫，無生命危險，至於事故發生原因現由警方調查釐清中。

新北市消防局今天凌晨1時50分獲報，坪林區北宜公路約53公里處，發生火燒車意外，消防人車趕抵現場時，發生車禍的汽車及大貨車都已起火燃燒，汽車駕駛洪姓男子（30歲）傷勢為胸部擦挫傷、右腳骨折，乘客劉姓男子（32歲）傷勢為右手骨折、頭部擦傷流血及胸部擦挫傷，均由救護車送往北市萬芳醫院急救，均無生命危險。

新店警分局坪林分駐所及石嘈派出所員警獲報到場，經初步調查，這起火燒車意外疑似駕駛汽車的洪姓男子跨越雙黃線，不慎撞上對向劉姓男子（52歲）所駕駛從宜蘭載運活雞的大貨車所起。

據了解，車禍雙方均無酒駕，至於事故發生原因，有待傷者出院後進一步調查釐清。

【中央社／新北5日電】

一名洪姓男子駕駛的轎車今天凌晨行經北宜公路時，涉違規跨越雙黃線而與對向車道貨車對撞，車禍發生後起火燃燒，貨車上運送的雞隻一半遭燒死，車禍造成2人受傷，原因待查。

新店警分局今天表示，凌晨1時50分據報，指新北市坪林區北宜公路53公里處發生車禍，派員前往處置。

警方指出，坪林分駐所及石嘈派出所警力到場處理，初步調查洪姓男子所駕駛轎車，沿北宜公路新店往坪林方向行駛；車禍發生時，轎車涉跨越雙黃線而與對向車道劉姓男子駕駛的大貨車發生對撞後，起火燃燒。

警方表示，車禍造成洪姓男子胸部擦挫傷、右腳骨折，轎車乘客劉姓男子右手骨折、頭部擦傷流血，及胸部擦挫傷。兩人都無生命危險。

警方指出，傷者都送往台北市萬芳醫院診療，已經委託萬芳醫院代為抽血檢測酒測值；貨車駕駛劉姓男子沒有受傷，酒測值為0，車禍起火後即時逃生。

不過，火警造成兩輛車子都強烈燃燒，付之一炬，貨車上載運雞隻因受困雞籠而有一半葬身火窟。

車禍肇事原因，警方表示，初判是轎車涉違規跨越雙黃線，但實際原因還要進一步調查。警方呼籲，北宜公路彎道多，夜間視線不良，請駕駛遵守交通規則，切勿隨意超速與跨越雙黃線。

新北市坪林區北宜公路今天凌晨一輛汽車違規跨雙黃線撞上運雞貨車，引發火燒車，汽車駕駛和乘客2人受傷送醫，貨車活雞慘變烤雞。記者王長鼎／翻攝
新北市坪林區北宜公路今天凌晨一輛汽車違規跨雙黃線撞上運雞貨車，引發火燒車，汽車駕駛和乘客2人受傷送醫，貨車活雞慘變烤雞。記者王長鼎／翻攝
新北市坪林區北宜公路今天凌晨一輛汽車違規跨雙黃線撞上運雞貨車，引發火燒車，汽車駕駛和乘客2人受傷送醫，貨車活雞慘變烤雞。記者王長鼎／翻攝
新北市坪林區北宜公路今天凌晨一輛汽車違規跨雙黃線撞上運雞貨車，引發火燒車，汽車駕駛和乘客2人受傷送醫，貨車活雞慘變烤雞。記者王長鼎／翻攝
新北市坪林區北宜公路今天凌晨一輛汽車違規跨雙黃線撞上運雞貨車，引發火燒車，汽車駕駛和乘客2人受傷送醫，貨車活雞慘變烤雞。記者王長鼎／翻攝
新北市坪林區北宜公路今天凌晨一輛汽車違規跨雙黃線撞上運雞貨車，引發火燒車，汽車駕駛和乘客2人受傷送醫，貨車活雞慘變烤雞。記者王長鼎／翻攝

火燒車 坪林

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