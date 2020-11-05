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影／姊夫跟小舅子酒後吵架 路邊全武行驚動警到場

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市武姓男子今天清晨與家人飲酒，準備返家，未料途中武與羅姓小舅子因為家庭問題吵起來，雙方吵得不可開交，還直接在路旁上演全武行，警方獲報到場時，羅因吵架時跌倒，造成眼角受傷，警方通報救護車後，將羅送醫，雙方在面對警詢時，都因酒意而怒氣沖沖，要控告雙方傷害，警方將待二人酒醒後，再行詢問。

據查，武姓男子（57歲）在今天清晨6時許與家人外出飲酒，準備返家時，武因喝醉，與也喝醉的羅姓小舅子（32歲）一言不合吵起來，雙方從家庭、父母、家人等種種家庭糾紛大聲理論，最後二人還在西區華美街103巷附近，發生肢體衝突，驚動警方到場勸架，期間羅也因跌倒，眼角撞到路旁的變電箱基座受傷。

「告傷害、告傷害」台中市第一警分局公益所獲報到場，羅、武二人都說要提告傷害，因雙方喝醉且有人受傷，警方先將羅送醫後，將待二人酒醒，恢復意識後，確認二人意願，再行詢問。

台中市第一警分局呼籲，民眾切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，務必將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

台中市武姓男子在今天清晨6時許，酒後與羅姓小舅子吵架、肢體衝突，驚動警、消人員到場。圖／讀者提供
台中市武姓男子在今天清晨6時許，酒後與羅姓小舅子吵架、肢體衝突，驚動警、消人員到場。圖／讀者提供

台中市 救護車

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