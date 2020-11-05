台東林管處利用數位系統 逮獲山老鼠起出20萬元牛樟菇

台東林區管理處關山工作站日前會同警方，利用物聯網（IOT）數位系統，成功逮獲1名山老鼠，查獲2.43公斤野生牛樟菇，市值近20萬元。訊後依違反森林法及竊盜等罪嫌，移送台東地檢署偵辦。

台東林管處指出，2個月前在關山事業區國有林班地內，常有陌生人出入，遂設置物聯網（IOT）數位系統展開監控，果然3日下午發現山區有一名陌生臉孔準備下山，畫面男子背包肩帶下陷程度推斷，應背有重物。

遂會同關山警分局組機動查緝隊，在關山事業區第55林班連通台九線的小徑上攔獲該男子，當場從背包內取出森林副產物野生牛樟菇11包及犯罪工具一批，人贓俱獲。

該男子見難逃法網，也不再辯解，當場承認竊取國有林班地內牛樟菇，經鑑定11包牛樟菇總重2.43公斤，市價接近20萬元。警方昨天帶犯嫌前往國有林地確認盜採地點無誤後，全案依違反森林法及竊盜等罪嫌移送法辦。