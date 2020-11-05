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影／男子酒駕在市區道路走S形 接連碰撞3車涉肇逃
55歲張姓男子涉嫌酒後駕車，昨天深夜近11點在苗栗縣苑裡鎮天下路、和平路口接連碰撞路邊停放的1輛轎車和2輛機車，發生碰撞後他仍駕車離開，雖然車速緩慢，但似乎已無法操控車輛，行徑路線幾乎已呈 「S」形，10分鐘後被警方巡邏車在信義、為公路口攔下，酒測值高達0.54，被帶回依公共危險罪嫌偵辦。
昨天深夜10點47分警方接獲通報，苑裡鎮天下路有輛小客貨車在路邊接連碰撞路邊停放的車輛且未停下處理，涉嫌肇逃，通霄警局苑裡分駐所員警趕往處理，10分鐘後在信義、為公路口攔獲肇事的小客貨車。
警方從路口監視畫面發現車禍發生時，肇事者張姓男子的車速緩慢，但似乎已難控制車輛，且在路中以S形方向駕駛，對他實施酒測，發現他酒精濃度超標，帶回調查追究刑責。
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