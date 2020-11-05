行人閃併排停車、堆高機遭後車擦撞 返家顱內出血身亡

詹姓男子去年9月16日步行在新竹市中正路上，因外側車道及路邊有併排車輛，詹只好靠著車道邊行走，又遇上唐姓男子駕駛堆高機橫入車道，只好再向左偏入車道繞越，不慎遭同向左後方由朱姓男子駕駛的轎車擦撞倒地，詹雖送醫恢復意識，返家後卻多日未出門，被友人發現倒臥客廳死亡；新竹地院審理終結，依過失致死罪判刑朱、唐有期徒刑4、6月，唐深具悔意緩刑2年。

經查，去年9月16日下午，朱男開車行經新竹市中正路由西往東方向，而唐男操作堆高機自中正路外側車道由北往南方向倒退，本應注意非屬汽車及動力機械範圍動力載具不得於道路上行駛或使用，且不應利用道路為工作場所，朱、唐均疏於注意，導致詹姓行人發生車禍。

詹男送醫後因意識恢復不願留院觀察，返家卻因多日未出門遭友人報警，破門後發現詹倒臥客廳，經解剖鑑定認詹因車禍造成頭部外傷顱內出血，導致中樞神經衰竭死亡。