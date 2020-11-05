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猛催油門翹孤輪遭罰 騎士稱：閃避坑洞、舒緩臀部疼痛

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導

新北一名騎士騎車經過土城區道路時，卻猛催油門上演「翹孤輪（後輪著地）」，騎士遭檢舉後提起行政訴訟，強調是因為路面有坑洞，但法院勘驗影片認為違規事證明顯，閃避坑洞、舒緩臀部疼痛為飾卸之詞，判決這名騎士敗訴。

依據道路交通管理處罰條例第43條規定，「翹孤輪」於道路上行駛屬危險駕駛行為，最重可處2萬4000元及吊扣車輛牌照3個月，並須上道安講習及記點處分，且失控造成交通事故，還可能吃上官司。

遭罰的這名騎士告訴法官，當時因為路面坑洞，所以拉起把手把前輪稍微拉高。不過法官根據檢舉影片指出，騎士把前輪「浮空」來閃避路面坑洞、舒緩臀部疼痛是飾卸之詞，判決敗訴。

新北交通交通事件裁決處指出，今年1到9月汽機車因違反道路交通管理處罰條例第43條規定「以其他危險方式駕車」違規案件就有309件，包含蛇行、超速、亂變換車道、逼車、行駛中突然停車等，都屬於危險駕駛。

裁決處說，涉及危險駕駛包括，在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車；行車速度超過規定最高時速60公里；任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道；非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫。

新北一名騎士「翹孤輪」遭檢舉後提起行政訴訟，強調是因為路面有坑洞，但法院勘驗影片認為違規事證明顯，閃避坑洞、舒緩臀部疼痛為飾卸之詞，判決敗訴。圖／新北交通局提供
新北一名騎士「翹孤輪」遭檢舉後提起行政訴訟，強調是因為路面有坑洞，但法院勘驗影片認為違規事證明顯，閃避坑洞、舒緩臀部疼痛為飾卸之詞，判決敗訴。圖／新北交通局提供

車道 新北 事故

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