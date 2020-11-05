猛催油門翹孤輪遭罰 騎士稱：閃避坑洞、舒緩臀部疼痛

新北一名騎士騎車經過土城區道路時，卻猛催油門上演「翹孤輪（後輪著地）」，騎士遭檢舉後提起行政訴訟，強調是因為路面有坑洞，但法院勘驗影片認為違規事證明顯，閃避坑洞、舒緩臀部疼痛為飾卸之詞，判決這名騎士敗訴。

依據道路交通管理處罰條例第43條規定，「翹孤輪」於道路上行駛屬危險駕駛行為，最重可處2萬4000元及吊扣車輛牌照3個月，並須上道安講習及記點處分，且失控造成交通事故，還可能吃上官司。

遭罰的這名騎士告訴法官，當時因為路面坑洞，所以拉起把手把前輪稍微拉高。不過法官根據檢舉影片指出，騎士把前輪「浮空」來閃避路面坑洞、舒緩臀部疼痛是飾卸之詞，判決敗訴。

新北交通交通事件裁決處指出，今年1到9月汽機車因違反道路交通管理處罰條例第43條規定「以其他危險方式駕車」違規案件就有309件，包含蛇行、超速、亂變換車道、逼車、行駛中突然停車等，都屬於危險駕駛。