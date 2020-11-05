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影／驚險！婦人駕駛轎車停在平交道 自強號撞上削掉整個車尾

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台鐵後壁上茄苳平交道今上午8點9分發生，112次自強號列車經過時撞上轎車尾端，所幸在車內駕駛婦人未受傷，初步調查，疑平交道路口回堵轎車受困肇事。事發後台鐵嘉義工務段趕來檢修，往來列車一度延誤，上午9點25分恢復正常。

該自強號列車由潮州開往基隆，轎車張姓女婦人驚險逃過一劫，她描述過程仍不停發抖，心有餘悸說，當時由東往西行，經過平交道前方的路口的紅綠燈突然變紅燈，自己人車受困在平交道內。

結果此時，柵欄突放下來，她進退不得，此時發現列車趕至，緊急最後遭自強號掃到車尾，整個削掉，幸好自己人沒有事。撞擊後，自強號的車頭撞破一個大洞，列車旅客未傳出人員受傷，初步檢視後，約上午9點繼續北上，台鐵粗估約有1千多名旅客受影響。

當地居民說，該平交道緊鄰台1省道，經常因路口紅綠燈回堵，已發生多次事故，用路人不宜緊跟車輛以免受困，這次幸運逃過一劫，真的是命大。

該平交道緊鄰省道，事故不斷。記者謝進盛／攝影
該平交道緊鄰省道，事故不斷。記者謝進盛／攝影
台鐵嘉義工務段到場檢修。記者謝進盛／攝影
台鐵嘉義工務段到場檢修。記者謝進盛／攝影
台鐵後壁上茄苳平交道事故，轎車車尾重創。記者謝進盛／攝影
台鐵後壁上茄苳平交道事故，轎車車尾重創。記者謝進盛／攝影
自強號左側車頭破洞受損。記者謝進盛／攝影
自強號左側車頭破洞受損。記者謝進盛／攝影

自強號 台鐵

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