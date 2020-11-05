7旬老婦墓園所有權狀過期？電信詐騙手法又出新招

電信詐騙手法層出不窮，台南市70歲孫姓老太太，接獲電信詐騙電話，對方謊稱她名下墓園所有權狀資料過期，要更新得付4萬5千元手續費，要求她到銀行匯款，孫老太太不疑有詐，到北區西門路四段銀行要匯出款項，行員警覺其中有詐，報警及時勸阻她匯款。

台南市警五分局公園派出所，昨天上午10點多接獲西門路四段銀行李姓襄理通報，表示銀行客戶疑似遭到詐騙，公園派出所警員到場了解發現，70歲孫姓老太自稱，她為更換名下墓園所有權狀等資料，欲匯款作業費用4萬5千元。