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7旬老婦墓園所有權狀過期？電信詐騙手法又出新招
電信詐騙手法層出不窮，台南市70歲孫姓老太太，接獲電信詐騙電話，對方謊稱她名下墓園所有權狀資料過期，要更新得付4萬5千元手續費，要求她到銀行匯款，孫老太太不疑有詐，到北區西門路四段銀行要匯出款項，行員警覺其中有詐，報警及時勸阻她匯款。
台南市警五分局公園派出所，昨天上午10點多接獲西門路四段銀行李姓襄理通報，表示銀行客戶疑似遭到詐騙，公園派出所警員到場了解發現，70歲孫姓老太自稱，她為更換名下墓園所有權狀等資料，欲匯款作業費用4萬5千元。
員警予向孫姓老太太分析，此案件可能是詐騙手法，孫女在員警與行員勸阻下未滙款，成功攔阻。警方呼籲說，電信詐騙手法層出不窮，謊稱民眾墓園所有權狀資料過期較為少見，民眾如接到來路不明電話，應該進行查證，有任何與詐騙相關的問題，歡迎撥打165反詐騙諮詢專線或110查證。
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