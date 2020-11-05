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影／妙齡女騎禁行機車道還不夠 90度直切轉彎撞直行車
台中市謝姓女子在昨天深夜騎車行經南屯區環中路時，先是騎在禁行機車的快車道，騎到五權西路時，欲右轉，謝女疑未注意同向其他車道來車，騎到最外側的慢車道時，與直行的林姓女子發生碰撞，兩人倒地造成全身擦挫傷，警方獲報到場，二人都無酒駕，初步判斷肇因為謝女違反標誌、未依規定車道行駛才會釀禍，全案函送交大事故組分析肇因。
台中市第四警分局交通分隊在昨天深夜11時許獲報，南屯區環中路、五權西路口發生一起機車撞機車的交通事故，警方獲報調查，謝姓女子（20歲）當時沿著南屯區環中路的快車道行駛，不過該快車道是禁行機車，謝女在騎到五權西路時，欲右轉五權西路，謝女就直接以90直角的方式，轉彎到最外側的慢車道。
當時林姓女子（28歲）騎車沿南屯區環中路慢車道行駛，因謝女突然從左側出現，林女反應不及，雙方發生碰撞後倒地，二人全身都有擦挫傷，經查，二人都無酒精濃度，全案初步判斷肇事原因為謝女違規才會釀禍，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續分析研判，確認違規事證明確後，也將依法告發。
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