影／老機車路邊起火 員警趕往持滅火器搶救突然爆炸

高雄徐姓男子昨晚騎車準備回家，路過前鎮區勞工公園旁，機車冒煙起火，他趕緊停車跳開，不久，員警提著滅火器正上前滅火，機車突然爆炸，幸未造成傷亡。

高雄市警前鎮分局表示，昨晚9點45分，路人發現不遠處的勞工公園旁，有1輛機車起火，趕到復興路派出所向警方求助，警員高宸毅、林琨育、張仁豪等3人立刻提滅火器上警車，趕去機車起火地點。

員警到達現場，見熊熊火光正燒著機車，提滅火器上前準備噴灑，員警靠近距離僅約1公尺，機車爆炸，火光四射，員警大吃一驚，連忙退開，幾秒鐘後定了神，警員高宸毅立即拔開保險插梢，衝上撲滅火勢。消防人車隨即抵達現場，噴水降溫，機車已經燒毀，未造成旁人傷亡。