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金山分局與學校建校園安全LINE群組 清查18校陰暗角落

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

台南市發生女大生命案後各地校園安全引發關注，新北市金山警分局為強化校園安全，近日針對轄區18所各級學校進行校園環境安全檢測及訪視，全面檢視校園內外及巷弄周邊區域陰暗角落，及監視器與燈光照明設備，今天由分局長趙家輝帶隊到校園及進出巷弄巡查，較陰暗處建議學加強照明。

金山警分局長趙家輝今天上午7點多與偵查隊、派出所長及園專任警力，到金山國小及金山高中巡查，提醒學生及家長上學的交通安全，近日分局已會同各校檢視學校內外偏僻及陰暗處，建議加強設置照明設施。

為免延誤時效，分局特別與校方建立聯繫管道，成立「守護校園安全」LINE群組通報機制，有發現任何安全問題，可立即尋求各單位解決，在通報後可以作出即時的反應處置。

趙家輝說，將加強轄區派出所與分局偵查隊專任警力，結合義警、民防和守望相助隊等民力，與學校共同建立校園周邊巡查熱點，針對各級校園周邊上、下學時段加強巡邏以提高見警率，尤其對轄內列管妨害性自主及涉毒人口加強清查控管；另對學生上學的路線，適當調整路口監視器角度，並與鄰里長緊密連結，強化路燈照明設施，建構校園安全走廊。

他也呼籲，學生應提升自我保護意識，避免獨自到校園死角、避開不安全的路、隨身攜帶哨子或與同學結伴而行，如發現可疑人車，應立即通報校方或向警察機關報案，以確保自身安全。

金山分局與學校建校園安全LINE群組，清查18校陰暗角落。記者游明煌／翻攝
金山分局與學校建校園安全LINE群組，清查18校陰暗角落。記者游明煌／翻攝
金山分局與學校建校園安全LINE群組，清查18校陰暗角落。記者游明煌／翻攝
金山分局與學校建校園安全LINE群組，清查18校陰暗角落。記者游明煌／翻攝
金山分局與學校建校園安全LINE群組，清查18校陰暗角落。記者游明煌／翻攝
金山分局與學校建校園安全LINE群組，清查18校陰暗角落。記者游明煌／翻攝
金山分局與學校建校園安全LINE群組，清查18校陰暗角落。記者游明煌／翻攝
金山分局與學校建校園安全LINE群組，清查18校陰暗角落。記者游明煌／翻攝

金山 監視器

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