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影／疑煮食不慎 台南南區碳烤店清晨失火消防破門搶救

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市南區新興路一家碳烤店，今天清晨近6點多疑煮食不慎引燃雜物發生火災，一樓店面冒出大量火煙，消防人員接獲報案前住搶救，約半個多小時撲滅火勢，燒毀屋內雜物。台南市消防局說，這起火災沒有人員受傷，至於起火真正原因待進一步鑑定調查。

「碳烤店起火，快來滅火！」 台南市消防局救災救護中心，今天清晨5點44分接獲民眾報案，位於南區新興路上一家碳烤店失火，一樓店面冒出大量火光和黑煙，中心出動21車58人前往滅火。

消防人員到場後，立刻拉水線進入碳烤店出水灌救，大火煙燻鄰宅，消防人員破門進入後，火勢無延燒，只有煙燻。陳姓老闆及時逃出碳烤店，他向消防人員表示，他當時正在店內烹煮。台南市消防說，碳烤店火災並沒有人受傷，至於火災真正原因，需由火調科人員進一步鑑定追查，初步估計財損約10萬元。

台南市南區新興路碳烤店清晨失火，冒出大量火煙。記者黃宣翰／翻攝
台南市南區新興路碳烤店清晨失火，冒出大量火煙。記者黃宣翰／翻攝

火災 大火

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