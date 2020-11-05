彰化再傳殺狗案 二林看守倉庫犬遭砍關節與劃傷腿

虐待動物案件時有所聞，彰化縣二林鎮一隻看守農耕機械倉庫的大黃狗，遭人砍傷左後腿關節，深口可骨，韌帶斷裂，前肢都有橫劃刀口，飼主黃姓農民發現牠全身發抖，躺在倉庫前奄奄一息，連忙送愛犬求醫，已截肢保命。

黃姓農民通報彰化縣動物防治所，也向當地派出所報案，他還主動找附近監視器，但隔壁養豬場的監視器對著另一條路口，沒有進出倉庫大門的影像。

黃姓農民今天表示，鄰近農家和養豬場都有養狗，本月3日晚間他把倉庫上鎖後回家，4日上午約6點多到倉庫，準備駕駛農機到田間，看見倉庫大門前一大片血跡，地面有疑似引誘狗啃食的數塊豬大骨。黃狗躺在地上全身發抖，前肢兩腿都遭利刃劃傷，左後腿關節砍傷，幾乎骨折。

他是「大佃農」，飼養5隻狗看守農機倉庫，6年前收養流浪犬小黃狗，因狗狗聽話負責，戴頸圈，負責看守大門，可自由活動，另外4隻狗關在狗籠，他自認沒與人結怨，不知為何黃狗遭毒手。

他說，鄰居養6隻狗，告訴他4日凌晨約1點，狗兒全體吠叫個不停；鄉下如有異常動靜，狗兒同時吠叫很正常，等陌生人或入侵動物離開，狗兒就安靜了。鄰居聽見狗兒吠叫一陣子，沒有特別奇怪聲音，也就沒出來查看，不知大黃狗慘遭毒手。

大黃狗的左後大腿截肢，變成三腿狗，前肢經敷藥包紮，並無大礙，但牠手術後仍不停發抖，似乎對被殺充滿恐懼。黃姓農民的倉庫附近有數幢民宅和別墅，警方已找附近路口與民宅監視器，過濾可疑人車。