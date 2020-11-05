快訊

拜登關鍵密西根州翻盤 若再拿這兩州就獲勝

趴臥高美濕地沙灘被誤遺體 輕生男子全身溼透自行上岸

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中高美濕地昨天下午傳出有男子輕生，大批搜救人員到場前，他臉朝下趴在沙灘，被空中搜救人員誤認是遺體，後來他自行走上岸，陸地和空中搜救人員以為沙灘上另有具遺體待救，今晚才確認男子趴臥自行上岸，沙灘上沒有遺體。

台中港務消防隊昨天下午4點40分接到台中市消防局轉報，27歲曾姓男子傳手機Line給女友，表明要到高美濕地輕生後失聯，台中港消和海巡人員搜尋，也請空勤總隊直升機協助搜尋。

昨晚搜救人員焦急搜尋時，看到曾姓男子全身溼透走上岸，有失溫情形，送梧棲童醫院治療。可是當空勤飛行員和機上海巡人員搜尋時，都看到高美濕地木棧道盡頭的一公里外沙灘有具疑似遺體，臉朝下，但因天黑視線差，直升機無法作業吊掛，暫飛回隊部。

空勤和海巡人員昨晚比對獲救的曾男所穿衣物照片，和原來在空中看到沙灘的「遺體」，發現竟是同一人，研判當時海水退潮，曾男跌倒頭埋進沙灘，被空中人員看到時沒動，後來他自己爬起，走回岸邊，虛驚一場。

曾男昨天下午在台中高美濕地輕生獲救。圖/台中港務消防隊提供
曾男昨天下午在台中高美濕地輕生獲救。圖/台中港務消防隊提供
曾男昨天下午在台中高美濕地輕生獲救。圖/台中港務消防隊提供
曾男昨天下午在台中高美濕地輕生獲救。圖/台中港務消防隊提供

沙灘 高美濕地 海巡

延伸閱讀

男子到高美濕地疑輕生被救回 竟發現另一具遺體待確認

八斗子漁港工作船沉沒漏油 海巡即時攔油吸汙

台南情侶雙屍命案／男子曾跳水後上岸 同日傍晚輕生亡

成大電機博士五年級生輕生亡 疑學業工作雙重壓力

相關新聞

裸男躺宮廟嚇壞散步民眾 還驅趕警察送醫急救後身亡

桃園葉姓男子今清晨被發現全裸躺在平鎮區1處宮廟內，一早散步民眾驚覺他全身沒穿衣服，還不斷胡言亂語，嚇得打電話報案，警方到...

影／準備打烊卻被闖進討錢 女店長抓起短棍獨自面對

「我就順手拿了牆壁上的棍子在手上，對！一切就是這麼順手。在我思考等他攻擊我時，我要不要打他的頭，他可能有看到我拿棍子，就...

影／汽車衝入大排四輪朝天 車內無人600公尺外找到遺體

花蓮縣玉里警方下午接獲民眾報案，指三民堤防一處大排，有轎車四輪朝天翻覆。警方通知消防隊連手前往搶救，下午3時許以吊車將車...

臉書炫富把妹成肥羊 外籍男遇迷魂盜損失20萬

新北一名外籍男子透過臉書把妹，還自拍大筆鈔票炫富，結果成為迷魂盜的肥羊，今年9月在住處被台籍的翁姓女子迷昏洗劫，損失現金...

男子到高美濕地疑輕生被救回 竟發現另一具遺體待確認

知名的台中高美濕地今天傳出有男子輕生，大批搜救人員到場，救回男子送醫，空勤直升機飛行員和機上海巡人員，卻發現有一具遺體，...

鋼索突然斷裂 桃園工人吊掛途中遭H型鋼材砸中慘死

桃園陳姓男子昨天在楊梅區1處工廠內吊運鋼材，卻因吊車不符規格，缺乏安全保護裝置，過程中鋼索突然斷裂，導致重達上百公斤的H...

八斗子漁港平台船沉沒 船主打撈才知船體破損進水

基隆八斗子漁港有一艘工作平台船沉沒，船主檢視船體有破損，研判進水導致意外，今天雇用吊車將平台船吊出水面，並抽出積水。海巡...

影／ 民雄工業區驚竄濃煙 冷凍貨櫃冒火虛驚一場

嘉義民雄工業區今天上午7時，突然冒出大量黑煙，路過民眾以為是工廠火災，消防局獲報前往滅火，發現是一家交通運輸公司冷凍貨櫃...

高雄餐酒館深夜遭潑黑漆 警依毀損罪嫌移送

高雄市三民區一間貨櫃餐酒館，上月28日凌晨2點多時，店內遭人潑黑色油漆，警方調查釐清後發現，黑漆是遭人從店家隔壁民宅的3...

網路交友遭恐嚇 男子慌張攔警求救

高雄黃姓男子在網路上認識一名女性網友，對方誆稱家中有難需要幫忙，要求黃到超商買遊戲點數拍照傳送，黃感覺有異狀，便在路上攔...

加工貴重贓木轉賣牟利 男藏贓物狡兔三窟仍遭逮

保安第七總隊警方今年初獲報，劉姓、廖姓男子於苗栗縣大肆收受國有貴重林木，加工轉賣牟利，警方經蒐證調查，上月底派出50名警...

2嫌向山老鼠買贓木加工 保七警搜倉庫查扣2公噸

劉姓男子、廖姓男子涉嫌向山老鼠購買贓木，再加工雕刻成聚寶盆、彌勒佛以高價販售，保七總隊經8個月蒐證，發現兩嫌共有6處存放...

熱門新聞

外婆找孫女驚見雙屍！ 21歲男疑勒死22歲女友再加工自殺

別讓馬籍女大生遇害事件重演 孫大千盼政府落實兩措施

獨／嘉市大學眼科疑涉詐領健保費遭搜索 3醫師凌晨交保

回家了 馬籍鍾姓女大生父母帶女兒骨灰離台

蔡英文「論文門」可受公評 台大教授王泰俐無罪確定

行車注意！任意跨越「雙白實線」開罰600到900元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。