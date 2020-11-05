趴臥高美濕地沙灘被誤遺體 輕生男子全身溼透自行上岸

台中高美濕地昨天下午傳出有男子輕生，大批搜救人員到場前，他臉朝下趴在沙灘，被空中搜救人員誤認是遺體，後來他自行走上岸，陸地和空中搜救人員以為沙灘上另有具遺體待救，今晚才確認男子趴臥自行上岸，沙灘上沒有遺體。

台中港務消防隊昨天下午4點40分接到台中市消防局轉報，27歲曾姓男子傳手機Line給女友，表明要到高美濕地輕生後失聯，台中港消和海巡人員搜尋，也請空勤總隊直升機協助搜尋。

昨晚搜救人員焦急搜尋時，看到曾姓男子全身溼透走上岸，有失溫情形，送梧棲童醫院治療。可是當空勤飛行員和機上海巡人員搜尋時，都看到高美濕地木棧道盡頭的一公里外沙灘有具疑似遺體，臉朝下，但因天黑視線差，直升機無法作業吊掛，暫飛回隊部。