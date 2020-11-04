男子到高美濕地疑輕生被救回 竟發現另一具遺體待確認

知名的台中高美濕地今天傳出有男子輕生，大批搜救人員到場，救回男子送醫，空勤直升機飛行員和機上海巡人員，卻發現有一具遺體，但天黑視線不佳，海象惡劣，需等明天搜救確認。

台中港務消防隊今天下午4點40分，接到台中市消防局轉報，27歲曾姓男子傳手機Line給女友，表明要到高美濕地輕生後失聯，女友報案，台中港消和海巡人員搜尋，也請空勤總隊直升機協助搜尋。

晚上找到曾男，帶他走上岸，全身濕，有失溫情形，送梧棲童醫院治療。

當空勤飛行員和機上海巡人員搜尋時，意外發現高美濕地木棧道盡頭，一公里外海域有一具遺體，臉朝下，因天黑視線差，直升機無法作業吊掛，暫飛回隊部，目前由海巡人員搜尋確認中。